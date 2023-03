Bayer : Nubeqa approuvé dans l'UE contre un autre cancer de la prostate

BERLIN (dpa-AFX) - Bayer va pouvoir vendre son médicament contre le cancer de la prostate Nubeqa dans l'Union européenne (UE) pour une nouvelle indication. La Commission européenne a approuvé le darolutamide (nom commercial Nubeqa) en combinaison avec une chimiothérapie pour le traitement des patients atteints de cancer de la prostate hormono-sensible métastasé (mHSPC), a annoncé mercredi le groupe pharmaceutique et agrochimique. Nubeqa est déjà approuvé pour le traitement des patients atteints de cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration et présentant un risque élevé de métastases (mcrpc à haut risque).

En septembre, Bayer avait présenté de nouvelles données d'étude sur le médicament, qui devaient étayer son efficacité. Ces données montraient que le darolutamide améliorait la survie globale des patients atteints de mHSPC et que le délai avant l'aggravation des symptômes et des douleurs liés à la maladie était plus long. Fin janvier, le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments avait recommandé l'autorisation de mise sur le marché.

Nubeqa est autorisé dans de nombreux pays pour le traitement des patients atteints de nmCRPC et présentant un risque élevé de développer des métastases. Pour le mHSPC, le médicament est déjà autorisé aux États-Unis et au Japon.

Bayer prévoit pour Nubeqa un pic de ventes de plus de trois milliards d'euros, soit le chiffre d'affaires le plus élevé en un an. Mais il faudra encore attendre un peu avant d'y parvenir. Toujours est-il qu'en 2022, le chiffre d'affaires de Nubeqa était déjà de 466 millions d'euros, soit plus du double de celui de l'année précédente./mis/jha/