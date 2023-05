Bayer : a reçu une autorisation pour le Kerendia en Chine

Bayer a annoncé que l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) a accordé une autorisation de mise sur le marché pour une extension de l'étiquette de Kerendia™ (finerenone) afin d'inclure les résultats sur les résultats cardiovasculaires (CV) de l'étude de phase III FIGARO-DKD.



L'étude a démontré que Kerendia réduisait le risque d'événements cardiovasculaires dans une large population de patients atteints d'IRC et de DT1 de stades 4 à 2.



FIGARO-DKD a étudié l'efficacité et l'innocuité de la finerénone par rapport au placebo, en plus du traitement standard sur la réduction de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaires chez environ 7 400 patients atteints d'IRC et de DT2.



Les données positives de FIGARO-DKD ont démontré que la finrénone réduisait significativement le risque d'événements cardiovasculaires chez les patients adultes atteints d'IRC et de DT2 par rapport au placebo.



