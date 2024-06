Bayer : a reçu une décision en Chine pour le cancer du poumon

Bayer a annoncé que le Center for Drug Evaluation (CDE) de la National Medical Products Administration (NMPA) en Chine a accordé la désignation de ' Breakthrough Therapy ' à BAY 2927088, une nouvelle thérapie ciblée potentielle pour les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) non résécable ou métastatique, dont les tumeurs présentent des mutations activatrices HER2 (ERBB2) et qui ont déjà reçu un traitement systémique.



BAY 2927088 est un inhibiteur oral à petite molécule en cours de développement en tant que nouvelle thérapie ciblée potentielle pour les patients atteints de ce cancer du poumon.



Le Center for Drug Evaluation en Chine a accordé la désignation de thérapie révolutionnaire pour accélérer le développement et l'examen de BAY 2927088, étant donné son potentiel à apporter un avantage substantiel par rapport aux thérapies disponibles dans un domaine où les besoins non satisfaits sont élevés.



La désignation du CDE pour BAY 2927088 fait suite à la désignation de Breakthrough Therapy accordée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en février 2024 pour la même population de patients.



' Les désignations de thérapie révolutionnaire accordées à BAY 2927088 par le CDE chinois et la FDA américaine soulignent le potentiel de cette thérapie ciblée pour transformer la vie des patients atteints d'un CPNPC avec mutation HER2, un type de cancer du poumon avec des options de traitement limitées et un pronostic souvent sombre ', a déclaré Christian Rommel, Ph.D., responsable de la recherche et du développement à la division pharmaceutique de Bayer.



' Cette reconnaissance, soutenue par des preuves cliniques prometteuses, renforce notre engagement à répondre aux besoins critiques non satisfaits en matière de soins contre le cancer. Il renforce notre mission d'être un leader en oncologie en accélérant le développement de thérapies ciblées, l'un de nos principaux domaines d'intérêt '.



