Bayer : collabore avec Hologic dans l'imagerie du cancer

Bayer et Hologic ont annoncé un partenariat international pour fournir des solutions de mammographie avec contraste amélioré (CEM) afin d'améliorer la détection du cancer du sein dans plusieurs pays au Canada, des régions d'Europe et d'Asie-Pacifique.



' CEM est une modalité innovante d'imagerie du sein, très sensible et peu coûteuse, qui combine la mammographie numérique avec l'administration d'un agent de contraste pour soutenir le diagnostic du cancer du sein et orienter les décisions de traitement ' indique le groupe.



Bayer et Hologic visent à aider de manière optimale les radiologues et leurs équipes à mettre en oeuvre efficacement le CEM.



' Une détection précise et rapide est cruciale pour améliorer les résultats pour les patients et sauver leur vie. En collaboration avec Hologic, nous fournirons une solution complète à nos clients et augmenterons l'accès à une modalité émergente d'imagerie du sein qui peut contribuer à améliorer la précision du diagnostic et fournir une option d'imagerie alternative à de nombreuses femmes. ' a déclaré Gerd Krueger, président de radiologie chez Bayer.



