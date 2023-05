Bayer continue de s'affaiblir - Berenberg s'attend à un avertissement sur bénéfices

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Les actions de Bayer ont poursuivi leur chute lundi matin. Avec moins 1,8 pour cent, elles se sont retrouvées à 52,90 euros, leur niveau le plus bas depuis la mi-janvier. Elles sont désormais de nouveau à près de 20 pour cent du plus haut annuel atteint en février à 65,66 euros. Sebastian Bray, expert chez Berenberg, s'attend à un avertissement sur les bénéfices au second semestre en raison de la baisse des prix du glyphosate et de l'augmentation des coûts dans le secteur pharmaceutique.

Mais le marché le sait probablement déjà, selon Bray, au vu de la faible évolution du cours après le rapport trimestriel de la semaine précédente. Et ce n'est peut-être pas un si gros problème pour l'histoire de l'investissement. Car le malaise pouvait donner du poids aux espoirs de scission des investisseurs activistes. Bray a réduit son objectif de cours à 66 euros, mais maintient sa recommandation d'achat./ag/mis