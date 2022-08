Bayer : continuera de livrer les agriculteurs russes

Le groupe allemand Bayer (+1,60% à 54,41 euros), a rapporté l'agence Reuters, va continuer de livrer aux agriculteurs russes les produits dont ils ont besoin pour leurs activités. Bayer qui est la plus grande entreprise mondiale de semences et de pesticides a déclaré que sa démarche visait à "contribuer à prévenir ce qui pourrait devenir une crise alimentaire sans précédent" et que l'accès à la production alimentaire russe était essentiel à cet égard.



En mars dernier, la société avait pourtant déclaré que la poursuite des livraisons serait subordonnée à l'arrêt des attaques de la Russie contre l'Ukraine.