Bayer : effectue un don pour soutenir le déminage en Ukraine

Bayer annonce soutenir la Fondation suisse de déminage (FSD) dans sa mission en Ukraine visant à déminer les terres polluées par les mines et les engins non explosés depuis le début du conflit.



Bayer promet ainsi un don de 825 000 euros afin de contribuer à l'achat d'un engin de déminage mécanique de grande taille. Cet équipement sera capable de traiter de grandes surfaces de terrain telles que des terres agricoles, assure Bayer.



La machine de déminage est actuellement entretenue et préparée pour son déploiement en Ukraine, prévu cet automne.



'En défrichant les terres agricoles, cet engin permettra aux agriculteurs de cultiver des aliments en toute sécurité, de gagner un revenu et d'aider à soulager la situation tendue autour de la sécurité alimentaire mondiale', souligne le directeur général de Bayer, Werner Baumann.



