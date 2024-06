Bayer et Solynta ont conclu un accord de collaboration pour la commercialisation et la distribution de semences de pommes de terre véritables sur les marchés kenyan et indien. Ce partenariat marque l'entrée de Bayer sur le marché mondial de la pomme de terre, d'une superficie de 20 millions d'hectares, et sa première collaboration avec Solynta. La collaboration sera axée sur les connaissances spécialisées de Solynta en matière de sélection de pommes de terre et sur le développement de nouvelles variétés de pommes de terre robustes qui prospéreront dans les principales régions productrices de pommes de terre.

Cette innovation permettra aux producteurs de planter des pommes de terre à partir de vraies semences plutôt que de planter des tubercules comme c'est le cas traditionnellement. Bayer distribuera les nouvelles variétés hybrides de pommes de terre aux cultivateurs des régions reculées du Kenya et de l'Inde. L'utilisation de vraies semences de pommes de terre au lieu de tubercules de semence présente plusieurs avantages pour l'industrie de la pomme de terre.

Les semences de pommes de terre véritables sont plus petites, plus propres, exemptes de maladies, ont une longue durée de conservation et sont plus faciles à transporter et à stocker. Elles sont disponibles toute l'année et peuvent être sélectionnées avec des caractéristiques bénéfiques supplémentaires telles que la résistance aux maladies et la résistance au climat. Bayer ajoute les semences de pommes de terre véritables à son portefeuille dans le cadre de sa stratégie d'agriculture régénératrice, axée sur des systèmes alimentaires résilients et durables.