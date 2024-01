Bayer : exerce une option de licence pour la perte de vision

BlueRock Therapeutics, une société de thérapie cellulaire au stade clinique et filiale de Bayer, a annoncé avoir exercé son option de licence exclusive pour OpCT-001 pour le traitement des maladies des photorécepteurs primaires, de FUJIFILM Cellular Dynamics et Opsis.



' Nous pensons que la thérapie cellulaire a un grand potentiel pour restaurer la vision chez les patients atteints de maladies de la rétine ', a déclaré Ahmed Enayetallah, vice-président principal et responsable du développement chez BlueRock Therapeutics.



' Notre collaboration avec l'équipe FUJIFILM Cellular Dynamics et Opsis Therapeutics nous a permis d'exécuter d'importantes activités permettant l'IND, et nous sommes ravis de faire progresser OpCT-001 vers la clinique, avec un dépôt d'IND prévu pour cette année '.



Les maladies primaires des photorécepteurs sont un sous-groupe de troubles héréditaires de la rétine qui comprend la rétinite pigmentaire et les dystrophies des cônes.



Ces maladies affectent la structure et la fonction des cellules photoréceptrices de la rétine, entraînant une perte de vision irréversible chez les enfants et les adultes. Aucune option de traitement n'existe actuellement pour cette population de patients.



OpCT-001 vise à restaurer la perte de vision causée par ces maladies en remplaçant les tissus dégénérés de la rétine par des cellules fonctionnelles.



