Bayer : hausse de 8% du BPA ajusté au 3e trimestre

Bayer reste stable à Francfort, après sa publication d'un BPA ajusté en progression de 7,6% à 1,13 euro au titre de son troisième trimestre 2022, ainsi que d'un EBITDA avant éléments exceptionnels en augmentation de 17,3% à 2,45 milliards d'euros.



A près de 11,3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe allemand de santé et d'agrochimie a augmenté de 5,7% hors effets de change et de périmètre, avec des progressions dans chacune de ses grandes divisions.



'Nous sommes en bonne voie pour atteindre les objectifs financiers annuels que nous avons relevés en août', juge son président Werner Baumann, qui s'attend néanmoins à ce que les hausses de coûts déclenchées par la forte inflation se poursuivent l'année prochaine.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.