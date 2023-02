Bayer : indication élargie pour Kerendia dans l'UE

Bayer fait savoir que le Kerendia (finerénone) a été approuvé pour une indication élargie dans l'UE. Cette approbation soutient l'utilisation de ce médicament chez les patients présentant des stades précoces (stades 1 et 2) de maladie rénale chronique (IRC) associée au diabète de type II (DT2).



L'approbation s'appuie sur les résultats d'une étude de phase III ayant démontré que Kerendia réduisait le risque d'événements cardio-vasculaires chez une large population de patients atteints d'IRC et de DT2 de stades 1 à 4.



Kerendia (10 mg ou 20 mg) peut donc désormais être prescrit dès les stades précoces (soit les stades 1 et 2) de l'IRC associée au DT2, souligne Bayer.



