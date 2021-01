Bayer : le Japon approuve le rivaroxaban pour les enfants

Bayer annonce qu'au Japon, le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être a approuvé l'utilisation du rivaroxaban (Xarelto) par voie orale pour traiter et prévenir la thrombo-embolieveineuse (TEV) chez les enfants.



'Le régime de rivaroxaban représente une alternative de traitement avantageuse pour les enfants atteints de TEV - avec un profil d'innocuité et d'efficacité basé sur les données du programme d'études cliniques le plus complet et le plus complet réalisé à ce jour sur la thrombo-embolie pédiatrique', a déclaré le Dr Michael Devoy, responsable des affaires médicales & Pharmacovigilance de la division pharmaceutique de Bayer AG et directeur médical de Bayer.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.