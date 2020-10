Bayer : les données confirment l'efficacité du Gadavist

05/10/2020 | 12:05

Selon des données publiées dans le ' Journal of the American College of Cardiology ', le Gadavist de Bayer a fait preuve d'une grande précision de diagnostic pour les patients atteints de maladie coronarienne.



Les deux études de phase III non randomisées portant sur environ 1000 adultes atteints de maladie coronarienne suspectée ou connue, ont davantage validé la méthode d'utilisation non-invasive du Gadavist par résonance magnétique, a déclaré le fabricant allemand de médicaments.



Gadavist a été approuvé pour la première fois aux États-Unis en 2011 en intraveineuse pour l'imagerie par résonance magnétique chez les adultes et les enfants afin de détecter et de visualiser les zones présentant une barrière hémato-encéphalique perturbée et une vascularisation anormale du système nerveux central.



La maladie coronarienne affecte environ 16,5 millions d'Américains, a déclaré Bayer.



