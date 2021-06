Bayer : lance un programme sur le cancer de la prostate

Bayer s'associe avec l'organisation ZERO - The End of Prostate Cancer - pour lancer We're Not Gonna Take It - un programme national d'éducation sur le cancer de la prostate avec le guitariste Jay Jay French, membre fondateur du groupe de heavy metal Twisted Sister.



Le rockeur a reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 2018. La campagne encourage les hommes à se faire dépister pour le cancer de la prostate et à se renseigner davantage sur les facteurs de risque, tels que les antécédents familiaux et les niveaux élevés d'antigène prostatique spécifique (PSA).



Pour les hommes déjà diagnostiqués avec un cancer de la prostate, le programme offre des informations pour aider à mieux comprendre le diagnostic et les options de traitement disponibles.



