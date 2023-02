Bayer : nouveau partenariat stratégique avec Kimitec

Bayer annonce un nouveau partenariat stratégique mondial avec Kimitec, axé sur l'accélération du développement et de la commercialisation de solutions biologiques de protection des cultures et de biostimulants.



Ils deviendront des partenaires clés pour faire progresser et établir des solutions biologiques dérivées de sources naturelles : des produits pour lutter contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes, ainsi que pour favoriser la croissance des plantes.



Kimitec exploite le MAAVi Innovation Center, le plus grand centre d'innovation biotechnologique d'Europe avec 15 ans d'expérience dans la recherche et la découverte de molécules et de composés naturels pour l'agriculture et l'alimentation.



