Bayer : nouvelle approbation pour Nubeqa dans l'UE

Bayer fait savoir que la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché dans l'Union européenne (UE) du Nubeqa™ (darolutamide), associé à un traitement anti-androgène (ADT) et au docétaxel, pour le traitement des patients atteints de cancer métastatique de la prostate (mHSPC).



Nubeqa est déjà approuvé pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (nmCRPC), qui présentent un risque élevé de développer une maladie métastatique.



' L'approbation aujourd'hui de Nubeqa représente une étape importante dans la réponse aux besoins médicaux non satisfaits des personnes atteintes d'un cancer de la prostate métastatique hormono-sensible en Europe ', a déclaré Christine Roth, membre du comité exécutif de la division pharmaceutique de Bayer et responsable de l'unité commerciale stratégique d'oncologie.





