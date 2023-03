Bayer : nouvelle approbation pour Nubeqa en Chine

Bayer fait savoir que l'autorité sa santé chinoise (NMPA) a approuvé le Nubeqa (darolutamide) en association avec le docétaxel pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique hormono-sensible (mHSPC).



Nubeqa était déjà approuvé en Chine pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (nmCRPC) présentant un risque élevé de développer une maladie métastatique.



'Nous sommes ravis que les patients en Chine disposent désormais d'une nouvelle option de traitement pour le cancer de la prostate métastatique hormono-sensible qui retarde la progression de la maladie, prolonge la survie et maintient la qualité de vie ', a déclaré Christine Roth, membre du comité exécutif de la division pharmaceutique de Bayer et Responsable de la SBU Oncologie chez Bayer.



