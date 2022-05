Bayer : progression de 36% du BPA au 1er trimestre

Bayer dévoile au titre des trois premiers mois de 2022 un BPA ajusté des activités poursuivies en progression de 36,3% à 3,53 euros, et un EBITDA avant éléments exceptionnels en augmentation de 27,5% à 5,25 milliards d'euros.



A plus de 14,6 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe allemand de santé et d'agrochimie a progressé de 14,3% en organique, avec des croissances substantielles en agrochimie et en santé grand public, et une légère hausse en pharmaceutiques.



'Confiant malgré les grandes incertitudes, y compris la stabilité des chaînes logistiques et de l'approvisionnement énergétique', son président Werner Baumann confirme les perspectives ajustées des changes pour l'année 2022, publiées en mars.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.