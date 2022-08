Bayer : relèvement des objectifs annuels

A l'occasion de ses trimestriels, Bayer indique relever ses objectifs 2022 pour viser désormais des ventes de 47 à 48 milliards d'euros, en augmentation organique d'environ 8%, une marge d'EBITDA ajustée de l'ordre de 26 à 27% et un BPA ajusté d'environ 7,30 euros.



Au deuxième trimestre, le groupe allemand a vu son BPA des activités poursuivies augmenter de 19,9% à 1,93 euro et son EBITDA ajusté, s'accroitre de 30% à 3,35 milliards d'euros, pour des ventes de plus de 12,8 milliards, en croissance organique de 9,6%.



'En termes de ventes, nous avons enregistré des gains significatifs en agrochimie et une forte croissance en santé grand public, mais aussi une légère augmentation en pharmaceutiques', précise Werner Baumann, le président du directoire.



