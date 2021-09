Bayer : résultats positifs dans la toux chronique réfractaire

Bayer annonce aujourd'hui qu'une étude de phase IIb a montré l'efficacité de l'eliapixant chez des patients atteints de toux chroniques réfractaires (RCC) avec une 'réduction statistiquement significative' du nombre de toux sur 24 heures allant jusqu'à 27 % rapport au placebo après 12 semaines de traitement.



Dans l'étude, l'eliapixant a démontré un profil bénéfice-risque positif, la grande majorité des événements indésirables étant considérés comme légers ou modérés, souligne le laboratoire qui indique que 'eliapixant peut avoir le potentiel d'une utilisation sûre et efficace à long terme'.



' Compte tenu du besoin médical élevé non satisfait, nous sommes très encouragés par les résultats positifs de l'eliapixant dans l'indication de la toux chronique en termes d'efficacité et de sécurité ', a commenté Christian Rommel, membre du comité exécutif de la division pharmaceutique de Bayer AG et responsable R&D.





