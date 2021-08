Bayer : résultats positifs pour la fineronone

Bayer a annoncé ce week-end que les résultats d'une étude de phase III avaient démontré l'efficacité de la fineronone par rapport au placebo en plus des soins standard chez une large population de patients atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) de stades 1 à 4 et de diabète de type 2 (DT2), réduisant le risque de complications cardiovasculaires (CV).



'L'étude a démontré les avantages cardiovasculaires de la finerenone sur un large éventail de patients, y compris ceux présentant des stades précoces de maladie rénale chronique', confirme le professeur Bertram Pitt, professeur de médecine émérite à la faculté de médecine de l'Université du Michigan et co-chercheur principal de l'essai clinique.



Les résultats ont été publiés dans le New England Journal of Medicine.





