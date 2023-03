Bayer : sollicite les autorités japonaises pour l'aflibercept

Bayer annonce avoir sollicité l'autorité de santé japonaise afin d'obtenir l'approbation d'aflibercept 8 mg pour le traitement de deux maladies rétiniennes majeures, la dégénérescence maculaire néovasculaire (humide) liée à l'âge (nAMD) et l'oedème maculaire diabétique (OMD).



La demande s'appuie sur les résultats d'un essai de phase III dans la nAMD et sur un essai de phase II/III dans l'OMD, dans lesquels l'aflibercept 8 mg a atteint son critère d'évaluation principal.



Aflibercept 8 mg a été développé dans le but d'augmenter les intervalles entre les injections sans compromettre les gains de vision, précise la laboratoire. Cet allongement de la durée entre les injections permet de réduire considérablement le fardeau de la maladie chez ses patients.



Bayer ajoute que l'innocuité de l'aflibercept 8 mg dans les deux essais était similaire au profil d'innocuité bien établi d'Eylea (aflibercept 2 mg) et conforme aux essais cliniques précédents.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.