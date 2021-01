Bayer : une offre d'assurance Vie avec Scor et One Drop

Le fabricant allemand de médicaments Bayer travaille avec l'assureur français Scor et la plateforme de gestion du diabète One Drop sur des produits d'assurance vie personnalisés pour les personnes vivant avec des maladies chroniques aux États-Unis, ont déclaré les entreprises.



Selon l'accord, les partenaires prévoient de développer une solution d'assurance vie personnalisée qui associe le moteur de souscription d'évaluation prédictive des risques de Scor à la solution d'autogestion préventive de One Drop, qui comprend le coaching, le suivi des données de santé et les prévisions de santé basées sur l'IA.



Cette initiative aidera les patients à gérer leur santé de manière proactive et à réduire le risque de complications pouvant mettre leur vie en danger, ont déclaré les groupes.



'Il est essentiel d'aligner le pouvoir de la prévention proactive sur les motivations des personnes qui souhaitent être en bonne santé à long terme pour faire progresser les soins préventifs par rapport aux soins réactifs coûteux', a déclaré Jeff Dachis, DG et fondateur de One Drop.



Les recherches indiquent que 29,1 millions de personnes aux États-Unis sont atteintes de diabète et qu'environ 1,4 million de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.



Pour mémoire, Bayer et One Drop ont annoncé l'an dernier un accord pour développer conjointement des produits de santé numériques.



