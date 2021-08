Bayer : va dévoiler en détail les données de plusieurs études

Bayer annonce aujourd'hui que de nouvelles données cardiovasculaires portant sur ses traitements approuvés et expérimentaux seront présentées de manière détaillée à l'occasion du congrès ESC 2021 du 27 au 30 août.



Seront notamment présentés les résultats détaillés de l'étude de phase III évaluant l'efficacité et l'innocuité de la finerénone. Ce médicament expérimental, associé à un traitement standard, a été évalué chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) et de diabète de type 2 (DT2) et a montré une efficacité par rapport au placebo.



Par ailleurs, de nouvelles données sur rivaroxaban (Xarelto) seront aussi présentées, 'ce qui témoigne de l'engagement continu de Bayer à améliorer la vie des patients atteints de maladies rénales et cardiovasculaires', assure le laboratoire.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.