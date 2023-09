Bayer : va présenter de nouvelles données pour l'OMD

Le 29 septembre 2023 à 12:20 Partager

Bayer présentera de nouvelles données sur l'aflibercept 8 mg à 60 et 96 semaines chez les patients atteints de dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge et d'oedème maculaire diabétique.



Deux enquêtes mondiales de la Barometer Leadership Coalition mettent en évidence les opportunités d'amélioration de la prise en charge clinique dans l'oedème maculaire diabétique (OMD) et révèlent les obstacles à des soins optimaux dans la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge (DMLAn)



Bayer et son collaborateur Regeneron présenteront les nouvelles données et analyses cliniques pour l'aflibercept 8 mg lors de la réunion annuelle de la société européenne des spécialistes de la rétine 2023, à Amsterdam, aux Pays-Bas, du 5 au 8 octobre 2023.



Les données sur l'aflibercept 8 mg mettront en évidence l'engagement de Bayer à répondre au besoin non satisfait d'intervalles de traitement prolongés dans les maladies exsudatives de la rétine.



Un critère d'évaluation secondaire clé des données sur 60 semaines des études pivots PULSAR et PHOTON aflibercept 8 mg sera présenté pour la toute première fois.



De plus, les données sur deux ans des études PULSAR et PHOTON démontreront davantage le potentiel d'un contrôle durable de la maladie, ce qui signifie un contrôle plus important et plus durable de l'activité de la maladie par rapport au comparateur de l'étude.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.