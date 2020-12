Bayer : vend l'une de ses installations à WuXi Biologics

Bayer annonce la vente d'une installation de son site de Wuppertal consacrée aux substances biologiques à une filiale allemande de WuXi Biologics.



Dans le cadre de l'accord annoncé lundi par les deux sociétés, un accord de sous-location à long terme et un contrat de service transitoire va également être conclu.



WuXi Biologics a l'intention d'utiliser l'installation pour fabriquer des substances médicamenteuses pour les vaccins COVID-19 et d'autres produits biologiques et prévoit des investissements supplémentaires dans l'équipement de traitement sur le site.



Bayer fournira des services et apportera ses propres ressources au fur et à mesure que WuXi Biologics accélérera l'usine pour la production de vaccins et d'autres produits biologiques.



Le montant de la transaction, y compris le contrat de sous-location, s'élève à environ 150 millions d'euros et devrait être conclue lors du 1er semestre 2021.



