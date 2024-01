PHILADELPHIA (dpa-AFX) - Un jury américain a condamné le groupe agrochimique et pharmaceutique Bayer à payer 2,2 milliards de dollars de dommages et intérêts, soit le montant le plus élevé jamais versé dans le cadre d'un procès concernant un désherbant à base de glyphosate. Le plaignant de Philadelphie, atteint d'un cancer, utilisait le Roundup en tant que paysagiste et à titre privé. Bayer veut faire appel. Le jugement est en contradiction avec les connaissances scientifiques et les évaluations des autorités, a critiqué samedi un porte-parole.

Le montant d'environ 2,2 milliards de dollars (un peu plus de deux milliards d'euros) se compose de deux parties. Le jury a accordé à l'homme 250 millions de dollars en compensation des pertes et deux milliards de dollars en dommages et intérêts, a rapporté vendredi le service financier Bloomberg depuis la salle d'audience.

"Nous sommes convaincus que nous avons de solides arguments en appel pour annuler ce jugement ou au moins réduire les dommages et intérêts excessifs et anticonstitutionnels", a déclaré Bayer dans sa déclaration. Même dans les procès perdus jusqu'à présent, les dommages et intérêts ont été réduits de plus de 90 pour cent. Bayer fait remarquer que le groupe a obtenu gain de cause devant les tribunaux dans 10 des 16 cas les plus récents.

Les problèmes liés à l'herbicide Roundup contenant du glyphosate avaient été introduits dans la maison Bayer en 2018 avec l'acquisition de l'entreprise américaine Monsanto pour plus de 60 milliards de dollars. La même année, un premier jugement a été prononcé contre l'entreprise du Dax. Cela a déclenché une vague de plaintes aux États-Unis. En 2020, Bayer a mis en place un programme de plusieurs milliards de dollars pour régler la plupart des plaintes sans admettre sa responsabilité. Une grande partie des plaintes ont déjà été traitées. Bayer souligne qu'elle reste convaincue de la sécurité du glyphosate./so/DP/jha