BERLIN (dpa-AFX) - Le possible renouvellement de l'autorisation de l'herbicide total glyphosate dans l'UE suscite des critiques de la part d'un certain nombre de scientifiques. Une autorisation pour dix ans supplémentaires serait "scientifiquement infondée et totalement inappropriée", a déclaré Rita Triebskorn, chef de groupe de travail à l'Institut d'évolution et d'écologie de l'université de Tübingen. Selon elle, la proposition de l'UE est inacceptable. Mais il y a aussi d'autres témoignages de chercheurs.

Selon la proposition de la Commission européenne de mercredi, l'autorisation du glyphosate du fabricant Bayer doit être prolongée de dix ans. Actuellement, elle court encore jusqu'au 15 décembre. Le projet devait être discuté ce vendredi avec les Etats membres de l'UE. Le vote est prévu pour le 13 octobre. La vente mondiale de produits contenant du glyphosate représente un marché de plusieurs milliards, les quantités appliquées sont énormes.

Johann Zaller de l'Université de l'agriculture de Vienne (BOKU) voit également ce document d'un œil très critique : "Au fond, cette proposition est un déni des sciences écologiques". La proposition de la Commission européenne révèle un déni systématique du déclin dramatique de la biodiversité et des connaissances scientifiques selon lesquelles le glyphosate y contribue. "Les effets sur les organismes du sol et la santé du sol ne sont même pas mentionnés dans la proposition, alors qu'il est évident que les sols de toute l'Europe sont contaminés par le glyphosate".

La Commission prévoit certes des restrictions et des conditions - par exemple des valeurs maximales pour les impuretés toxicologiquement importantes dans le glyphosate, des bandes tampons non pulvérisées en bordure des champs et une meilleure protection des plantes terrestres et aquatiques contre ce qu'on appelle la dérive de pulvérisation lors de l'épandage. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes pour libérer sans danger la substance active dans l'environnement ou pour limiter son accumulation croissante chez l'homme et dans l'environnement, a expliqué l'écotoxicologue Triebskorn de Tübingen en collaboration avec son collègue de l'institut Heinz-Rüdiger Kohler.

Selon Kohler et Triebskorn, qui est membre du groupe d'experts sur les oligo-éléments du ministère fédéral de l'Environnement, les lacunes dans les connaissances toxicologiques et écotoxicologiques sont considérées comme un argument pour une autorisation. Les effets à long terme n'ont guère été étudiés jusqu'à présent - l'absence de telles données ne devrait pas être un motif pour une nouvelle autorisation, mais devrait au contraire, selon le principe de précaution, conduire à ce que la substance ne puisse plus être utilisée.

Christoph Schäfers, de l'Institut Fraunhofer de biologie moléculaire et d'écologie appliquée, a une autre opinion. "Je pense que la proposition est appropriée", a-t-il déclaré. La limitation à 10 ans au lieu des 15 habituels montre clairement qu'il s'agit d'une substance à surveiller de près. "Lors de l'évaluation du risque résiduel, il convient de tenir compte du fait qu'il n'existe à ce jour aucune substance ayant moins d'effets secondaires indésirables pour une efficacité comparable".

Le problème essentiel du glyphosate est son utilisation à une échelle extrêmement large, selon Schäfers. Si celle-ci était limitée dans le cadre de la nouvelle réglementation, on aurait déjà fait beaucoup - même si une production entièrement sans herbicides serait finalement meilleure.

"Le glyphosate est certes un poids plume du point de vue des risques, mais il est un grand moteur pour les quantités appliquées", a fait remarquer Horst-Henning Steinmann du Centre pour la biodiversité et l'utilisation durable des terres de l'Université de Gottingen. Étant donné que l'utilisation du glyphosate a déjà fait l'objet de nombreuses restrictions au cours des dernières années, il est envisageable que les quantités utilisées ne changent que très peu par rapport au passé avec la réglementation présentée. "Nous devrions peut-être réfléchir à la faisabilité d'un système de plafonnement des quantités", a déclaré Steinmann. Cela permettrait de n'utiliser le glyphosate que "là où il est le plus utile et où il n'existe pas d'alternative viable".

Avec sa proposition, la Commission européenne s'oppose aux exigences de l'Allemagne. "Tant que l'on ne peut pas exclure que le glyphosate soit nuisible à la biodiversité, l'autorisation devrait être supprimée dans l'UE", avait déclaré le ministre fédéral de l'Agriculture Cem Özdemir (Verts). Une flore et une faune diversifiées et intactes sont la condition préalable à des récoltes sûres. Le groupe agrochimique Bayer avait en revanche salué le projet de règlement.

Le glyphosate est ce qu'on appelle un herbicide total, il agit sur toutes les plantes vertes. La substance active bloque une enzyme dont les plantes ont besoin pour produire des acides aminés vitaux, mais qui est également présente dans les champignons et les micro-organismes. Là où le glyphosate est épandu, l'herbe ne pousse plus, pas plus que les plantes herbacées, les arbustes ou la mousse. Les surfaces cultivées peuvent ainsi être débarrassées des mauvaises herbes avant ou peu après les semailles et encore une fois après la récolte. Avec des plantes génétiquement modifiées dont la croissance n'est pas affectée par le glyphosate, le produit peut également être utilisé sur des champs déjà cultivés.

La substance active développée par l'entreprise américaine Monsanto a été autorisée pour la première fois en 1974. Le brevet a expiré en 2000 et, depuis, de nombreux autres fabricants proposent des produits contenant du glyphosate à des prix avantageux. Les scientifiques soulignent que le glyphosate peut certes être remplacé en partie par d'autres substances actives, mais qu'un simple remplacement n'est pas une solution : la quantité d'herbicides et d'autres produits phytosanitaires utilisés doit en général être nettement réduite. L'agriculture biologique est généralement exempte de glyphosate, quel que soit le domaine.

Selon une analyse présentée en juin, des entreprises ont dissimulé des résultats d'études aux autorités européennes lors de l'autorisation de pesticides. Il s'agit d'études sur la question de savoir si les substances actives peuvent endommager le système nerveux en développement (DNT ; Developmental Neurotoxicity), comme l'ont écrit les chercheurs de l'université de Stockholm dans la revue spécialisée "Environmental Health". Ainsi, une étude de 2001 sur les effets neurotoxiques de la substance active glyphosate-trimésium n'a jamais été soumise aux autorités d'autorisation de l'UE. Pour une partie des analyses concernées, les résultats auraient donc pu avoir une influence sur le processus d'autorisation. La raison pour laquelle les analyses n'ont pas été soumises n'est pas claire./kll/DP/zb