Fribourg et Cologne vainqueurs !

Duel de haut de tableau cet après-midi en Bundesliga ! Fribourg reçevait le Bayern Leverkusen et ce sont les locaux qui ont pris le meilleur sur le score de 2 buts à 1. Grifo (33') avait ouvert la marque avant qu'Aranguiz (46') n'égalise pour les visiteurs avant la pause. Mais Kevin Schade délivre les siens en fin de rencontre (84'). Au classement, Fribourg passe devant son adversaire du jour sur la troisième marche du podium provisoire devant le Bayer. Dans le second match de la journée, Cologne a pris le meilleur sur Stuttgart (1 - 0) grâce à un but de l'inévitable Anthony Modeste en fin de match auteur de sa 11e réalisation de la saison. Au classement, Cologne remonte au 8e rang tandis que Stuttgart est premier relégable !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)