PARIS (dpa-AFX) - La France est restée l'année dernière le pays européen qui a attiré le plus d'investissements d'entreprises en provenance de l'étranger. Après les Etats-Unis, l'Allemagne reste le deuxième et le plus grand investisseur européen dans le pays voisin, a indiqué Business France, la représentation du commerce extérieur du ministère de l'Economie à Paris. Les entreprises de Grande-Bretagne se classent en troisième position en termes d'investissements étrangers en France.

"La tendance se poursuit. Comme en 2022, l'Allemagne est de loin le premier investisseur européen en France", a déclaré le directeur général de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, Patrick Brandmaier, à l'agence de presse allemande ce week-end. L'Allemagne est le plus grand partenaire commercial de la France. Les investissements et les flux commerciaux vont de pair. "Cela s'explique par l'attractivité du marché français, sa taille, sa main-d'œuvre qualifiée et sa proximité".

La crise de la mer Rouge a montré l'intérêt d'investir dans un pays étranger proche. De nombreuses décisions d'entreprises sont également basées sur la volonté de réduire l'empreinte carbone.

La construction automobile fortement représentée

"Nous constatons un niveau d'investissement très élevé dans tous les secteurs", a déclaré le président de la chambre de commerce. "Des secteurs comme l'automobile restent forts, ce qui se reflète dans les investissements dans les batteries ACC avec Total Energies, Saft et Mercedes-Benz". Les entreprises allemandes investissent également beaucoup dans le secteur de l'énergie, comme en témoigne le partenariat entre Siemens Energy et Air Liquide. "Le secteur de la chimie est également bien représenté : BASF a investi 300 millions d'euros dans son centre mondial du nylon à Chalampé (Haut-Rhin) d'ici 2022, tandis que Bayer a investi dans les semences".

Les investissements allemands en France ne se concentrent pas sur la région frontalière ou sur Paris, a déclaré Brandmaier. "Si l'on regarde les implantations et les investissements, on constate que les entreprises allemandes investissent dans tout le pays".

Confirmation de la voie des réformes

Le gouvernement français attribue l'intérêt continu des entreprises étrangères à ses efforts de réforme. "Nous continuons à mener des réformes structurelles afin de créer des emplois bien rémunérés sur l'ensemble du territoire, de faciliter l'activité des investisseurs et d'attirer des projets dans les domaines de la recherche, de la production, de la numérisation et de la décarbonisation", a déclaré le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

La Chambre de commerce américaine en France (AmCham) s'est également félicitée de la situation économique en France. "Malgré une année 2023 marquée par des tensions géopolitiques extrêmes, une crise énergétique accompagnée d'une forte inflation, une pénurie de matières premières et un marché de l'emploi tendu, l'économie française démontre une fois de plus sa résilience et son dynamisme et reste en tête de l'attractivité européenne", pouvait-on lire il y a quelques jours. Du point de vue des investisseurs américains, la France continue toutefois de souffrir de coûts de main-d'œuvre élevés, d'un climat social problématique, d'une bureaucratie excessive et d'une charge fiscale élevée./evs/DP/he