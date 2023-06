L'Allemand Bayer fait face à une pénurie de la pilule contraceptive Yasmin en Inde

Une quarantaine de pharmacies et de distributeurs de médicaments indiens ont déclaré à Reuters que Yasmin, la deuxième pilule contraceptive orale combinée du pays, était en rupture de stock depuis le mois de mars.

Yasmin, qui associe les hormones féminines éthinylestradiol et drospirénone, est fabriqué localement par Bayer Zydus Pharma, une coentreprise entre l'unité de Bayer à Singapour et la société indienne Zydus Lifesciences.

Les ventes unitaires de Yasmin, également prescrit pour traiter les règles irrégulières liées au syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), ont chuté de 48 % entre janvier et avril, selon le cabinet d'études de marché Pharmarack AWACS.

"Nous avons été confrontés à des problèmes temporaires d'approvisionnement en Yasmin en Inde et nous en avons informé les professionnels de la santé", a déclaré un porte-parole de Bayer par courrier électronique.

Il n'a pas précisé la cause de la pénurie, mais a indiqué que la pilule serait disponible dans les "prochains jours", sans donner plus de détails.

Les gérants de pharmacies avec lesquels Reuters s'est entretenu ont déclaré qu'ils ne connaissaient pas la raison de la pénurie et qu'ils ne savaient pas non plus quand la pilule serait disponible à nouveau. Aucune pénurie n'a été signalée dans d'autres pays jusqu'à présent.

En mars, Bayer a déclaré qu'elle allait réorienter ses recherches sur les médicaments, au détriment de la santé des femmes, l'un de ses piliers traditionnels, pour se concentrer sur la neurologie, les maladies rares et l'immunologie.

En Inde, Yasmin est en concurrence avec des médicaments tels que le Dronis de Sun Pharma, leader du marché, ainsi que le Crisanta de Cipla et le Yamini de Lupin.

Yasmin représentait 26 % du marché des contraceptifs oraux combinés, qui valait 1 milliard de roupies (12,11 millions de dollars) en avril 2023, selon Pharmarack AWACS. Le marché global des contraceptifs oraux est estimé à 5,07 milliards de roupies.

Le Drugs Controller General of India, Sun Pharma, Lupin et Cipla n'ont pas répondu à la demande de commentaire de Reuters. (1 $ = 82,5941 roupies indiennes)