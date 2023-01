L'investisseur américain activiste Ubben demande à Bayer un nouveau patron de l'extérieur

LONDRES (dpa-AFX) - L'investisseur activiste Jeff Ubben demande au groupe agrochimique et pharmaceutique Bayer de chercher un nouveau patron en dehors de l'entreprise. Son fonds spéculatif Inclusive Capital, qui a récemment pris une participation dans Bayer, "préférerait un candidat externe", a déclaré M. Ubben dans un entretien avec le Financial Times de mardi. Il s'agirait d'une coupure nette, alors que dans le passé, le nouveau patron était trouvé en interne. Officiellement, le départ de Werner Baumann, le patron de Bayer souvent critiqué pour le rachat coûteux de Monsanto, est prévu pour 2024.

La recherche d'un successeur est actuellement en cours. Le président du conseil de surveillance Norbert Winkeljohann recherche des managers en interne et en externe et souhaite présenter un candidat d'ici la prochaine assemblée générale en avril 2023, avait rapporté l'agence de presse Bloomberg en septembre, citant des personnes proches du dossier. Il n'était en outre pas clair si Baumann devait être remplacé avant la fin de son contrat en avril 2024.

Inclusive Capital avait indiqué en début de semaine détenir près de 8,2 millions de titres Bayer, ce qui correspond à une participation d'environ 0,8 pour cent. Les actions Bayer avaient alors progressé lundi et avaient terminé la séance avec une hausse de 2,6 pour cent. La participation d'Ubben vaut donc un peu plus de 420 millions d'euros.

Bayer est une cible intéressante pour les investisseurs activistes qui veulent influencer directement le destin d'une entreprise. Le cours de l'action reste ainsi lourdement marqué par le litige sur le glyphosate aux États-Unis, même si la situation s'est entre-temps nettement améliorée.

De plus, certains experts du secteur continuent de critiquer la structure de conglomérat du groupe. Le fonds souverain singapourien Temasek, qui est l'un des principaux actionnaires avec plus de 3 % du capital, fait également pression. Le directeur européen de Temasek, Uwe Krüger, avait déclaré l'année dernière au "Handelsblatt" qu'il entretenait un "dialogue constructif" avec le président du conseil de surveillance de Bayer au sujet de la "focalisation stratégique et de la structure générale de l'entreprise".

Selon des informations antérieures, la direction de Bayer s'oppose toutefois à une scission et fait également référence à des chevauchements dans la recherche pharmaceutique et agricole, par exemple en ce qui concerne le génie génétique. Cela pourrait éventuellement changer avec un nouveau président du groupe./mis/ngu/stk