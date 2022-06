La Cour suprême des États-Unis décidera bientôt si elle entend l'affaire du désherbant de Bayer

Bayer demande la révision d'une décision de la cour d'appel qui a confirmé les 25 millions de dollars de dommages accordés au résident californien Edwin Hardeman, un utilisateur du désherbant Roundup à base de glyphosate, qui a attribué son cancer au produit.

La façon dont la cour agira contribuera à déterminer si des milliers de cas similaires iront de l'avant.

Lors de leur conférence privée de jeudi, les neuf juges devaient discuter de l'opportunité d'entendre l'affaire, selon le registre de la cour. La cour doit annoncer les mesures prises concernant les appels en cours lundi matin, bien que parfois une affaire soit mise en attente pour diverses raisons, notamment si les juges sont enclins à l'entendre.

Bayer a demandé à la Cour suprême de juger que l'approbation fédérale de l'étiquette du produit Roundup par l'Agence de protection de l'environnement signifiait que le procès ne pouvait être intenté en vertu de la loi de l'État de Californie.

La décision de la Cour interviendra après que l'administration du président démocrate Joe Biden ait exhorté les juges le mois dernier à rejeter la requête, renversant ainsi la position adoptée par l'administration de l'ancien président républicain Donald Trump, qui avait largement soutenu Bayer.

Les actions de la société ont chuté de plus de 6 % ce jour-là, mais se sont redressées depuis, même si Bayer s'apprête à faire face à des frais de justice supplémentaires pouvant atteindre 4,5 milliards de dollars pour les autres plaintes si la cour les rejette.

Elle a mis de l'argent de côté en conséquence l'année dernière, après avoir déjà versé une grande partie des 11,6 milliards de dollars précédemment alloués aux règlements et aux litiges sur cette affaire.

La Cour suprême n'est pas tenue de suivre l'avis de l'administration américaine, mais elle le fait généralement, le principal avocat du gouvernement fédéral à la Cour suprême, le solliciteur général, étant surnommé le "dixième juge" pour cette raison.

Les analystes du Credit Suisse ont déclaré jeudi qu'ils voyaient une faible probabilité que l'affaire soit entendue, notant, parallèlement à la position de l'administration Biden, que la plus haute juridiction américaine accepte moins de 1 % des affaires faisant l'objet d'une pétition.

Bayer a perdu trois procès, accordant aux utilisateurs du Roundup des dizaines de millions de dollars chacun, mais a également gagné deux procès. Elle a déclaré plus tôt cette année qu'elle avait résolu 107 000 cas sur un total d'environ 138 000.

Bayer, qui fabrique également l'aspirine, la pilule contraceptive Yasmin et le médicament Xarelto pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux, a fait valoir que les allégations de cancer vont à l'encontre de la science et des autorisations répétées des régulateurs aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Elle a déclaré qu'elle ne devrait pas être pénalisée pour avoir commercialisé un produit sur lequel le régulateur environnemental américain n'autoriserait pas l'impression d'un avertissement de cancer.

ACHAT DE MONSANTO

Les poursuites liées au Roundup poursuivent Bayer depuis qu'elle a acquis la marque dans le cadre de son achat de 63 milliards de dollars du fabricant de semences agricoles et de pesticides Monsanto en 2018.

Bayer a conclu un accord de règlement de principe avec les plaignants en juin 2020, mais n'a pas réussi à obtenir l'approbation du tribunal pour un accord distinct sur la façon de traiter les cas futurs.

La société a déclaré qu'elle se préparait "à aller de l'avant, à mettre l'incertitude derrière nous", même si elle était ignorée par la Cour suprême, en prenant des mesures pour contenir le risque de nouveaux litiges.

Elle prévoit de proposer aux patients atteints de cancer qui envisagent à l'avenir de poursuivre Bayer de participer à un programme qui verserait des paiements aux demandeurs qui répondent à certains critères et qui renoncent à être représentés par un avocat, en puisant dans l'argent qu'elle a mis de côté.

Pour éviter d'autres plaintes, Bayer prévoit de remplacer le glyphosate dans les désherbants destinés aux jardiniers non professionnels aux États-Unis par d'autres ingrédients actifs.

Une autre affaire Bayer est en instance auprès de la plus haute juridiction américaine après que la société lui ait demandé en mars d'annuler une décision de la cour d'appel de l'État de Californie de l'année dernière qui a confirmé un verdict de 86 millions de dollars jugeant Bayer responsable du cancer d'un couple.

Dans cette affaire, Bayer soulève également une nouvelle question juridique sur les dommages-intérêts punitifs, qui, selon elle, sont excessifs et non justifiés car elle a agi conformément à la réglementation fédérale.