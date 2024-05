* L'invasion de la Russie bouleverse l'économie ukrainienne

* Des milliers d'entreprises se déplacent de l'est vers l'ouest.

* Les industries lourdes sont décimées, les autres secteurs parviennent à s'adapter

* La migration massive des entreprises à travers l'Ukraine crée des opportunités

* Beaucoup de choses pourraient encore changer en fonction de l'évolution de la guerre.

KYIV, 9 mai (Reuters) - Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par les forces russes au début de 2022, l'architecte Oleh Drozdov a pris sa décision : il déménagerait sa maison et son entreprise de la ville orientale assiégée de Kharkiv, à plus de 1 000 km à l'ouest, loin des combats.

Aujourd'hui, alors que la guerre entre dans sa troisième année, son cabinet pourrait enfin renouer avec la croissance, car les entreprises comme la sienne s'adaptent au conflit et recherchent des opportunités tout en relevant les formidables défis qui se présentent.

"La tempête est passée. Il y a beaucoup de trous dans notre bateau, mais nous allons de l'avant", a déclaré M. Drozdov depuis ses bureaux situés dans un bâtiment historique du centre de Lviv, une ville de quelque 700 000 habitants proche de la frontière polonaise.

À la périphérie de la ville, des grues ponctuent l'horizon et des parcs industriels et d'autres projets sont en cours de construction.

D'une certaine manière, Drozdov & Partners est bien placé pour s'adapter au choc de la guerre. Il s'agit d'une petite entreprise qui n'a pas les pieds sur terre et, dans un pays où des millions de personnes et des milliers d'entreprises ont été déplacées, la demande de bâtiments et de rénovations est élevée.

"De nouvelles opportunités ont commencé à s'ouvrir lentement", a déclaré M. Drozdov. "Il y a des investissements dans cette partie du pays, car les entreprises et les gens se réinstallent.

Son cabinet fait partie des 19 000 entreprises qui se sont enregistrées dans de nouveaux lieux en Ukraine depuis l'invasion, selon Opendatabot, qui fournit des données provenant des registres officiels, dans le cadre d'une migration massive d'entreprises de l'est vers l'ouest qui pourrait ne jamais s'inverser.

"Grâce à la capacité d'adaptation des entreprises, au soutien des partenaires et aux programmes gouvernementaux, l'Ukraine prend de plus en plus les caractéristiques d'une économie de guerre", a déclaré à Reuters le premier vice-premier ministre, Yulia Svyrydenko.

"Si nous comparons la structure de l'économie en 2023 à celle d'avant la guerre de 2021, nous voyons clairement cette transformation. L'économie ukrainienne fait preuve de résilience et d'adaptabilité [...], prouvant ainsi sa capacité à traverser des périodes difficiles."

L'OUEST GAGNE POUR L'INSTANT

Dans l'est de l'Ukraine, où les combats ont fait rage au cours d'offensives et de contre-offensives, les villes et les villages sont en ruines. Kharkiv est lourdement bombardée.

Une étude de la Banque mondiale, des Nations unies, de la Commission européenne et du gouvernement ukrainien, publiée en février, a estimé le coût total de la reconstruction de l'économie à 486 milliards de dollars, un chiffre qui ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des dégâts.

Loin à l'ouest, les centres urbains s'en sortent mieux.

Viktor Mykyta, gouverneur de la région de Zakarpattia, qui borde la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, a décrit une ruée de nouvelles entreprises allant de la production de sel à l'ameublement et au textile.

Avant la guerre, l'économie de cette région montagneuse reposait en grande partie sur le tourisme et les envois de fonds des Ukrainiens travaillant à l'étranger.

"Lorsque la guerre a éclaté, de nombreuses entreprises ont déménagé, des emplois ont été créés et le budget a commencé à se remplir", explique M. Mykyta.

Les responsables de la région de Lviv font état d'une tendance similaire, avec des entreprises de logistique, d'énergie, de construction et d'informatique parmi celles qui s'y installent.

Parmi les quelques investissements étrangers annoncés en temps de guerre, la plupart se trouvent dans les régions du centre et de l'ouest, en partie parce qu'elles sont les plus susceptibles d'en bénéficier si l'Ukraine réussit à rejoindre un jour l'Union européenne, selon les analystes.

Parmi les projets, le groupe turc Onur prévoit d'investir 50 millions de dollars dans l'extraction de graphite dans la région occidentale de Khmelnytskyi et 150 millions de dollars supplémentaires dans les énergies renouvelables en Zakarpattie.

L'entreprise allemande Bayer a déclaré qu'elle investirait 60 millions d'euros dans son usine de production de semences de maïs dans la région centrale de Zhytomyr, tandis que le groupe irlandais Kingspan a annoncé un investissement de 280 millions de dollars dans une usine de la région de Lviv.

À Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, la réalité est bien différente. Oleh Synehubov, le gouverneur de la région, a déclaré que 70 % des grandes entreprises ont été détruites, délocalisées ou ont suspendu leurs activités.

"Nos budgets régionaux et municipaux ont chuté de 40 %", a-t-il déclaré à Reuters.

Les données de la Banque mondiale montrent que les entreprises de l'est de l'Ukraine ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 70 % entre l'invasion et la fin de l'année 2023, et celles du sud de 63 %. En comparaison, les ventes des entreprises de l'ouest ont diminué de 39 %.

BESOIN DE TRAVAILLEURS

Les données officielles concernant l'impact de la guerre sur les différents secteurs sont fragmentaires, et les tendances récentes pourraient changer en cas d'évolution spectaculaire sur le champ de bataille. Les attaques russes sur les infrastructures énergétiques constituent également un défi majeur pour de nombreuses entreprises.

Après un effondrement d'un tiers de l'économie en 2022, celle-ci a rebondi de 5,3 % en 2023 et le gouvernement prévoit une croissance de 4,6 % cette année. L'industrie sidérurgique, qui était autrefois le principal exportateur de l'Ukraine, s'est contractée d'environ 80 % en 2022 et n'a progressé que de 8 % en 2023.

Le ministère de l'économie a déclaré que jusqu'à présent, en 2024, le rythme de croissance le plus rapide a été enregistré dans les secteurs de la construction, de la transformation, des transports et de la vente au détail.

L'industrie de la défense s'est également développée de manière significative. Selon le ministère ukrainien des industries stratégiques, le nombre de fabricants de matériel de défense a plus que doublé depuis février 2022.

Alors que certains secteurs se sont développés, c'est dans l'ouest du pays que les offres d'emploi ont augmenté le plus rapidement, selon Work.ua, un portail de l'emploi qui a fait état d'un nombre record d'offres d'emploi en temps de guerre au mois d'avril.

Fin février, les postes vacants étaient en hausse de 55 % en Zakarpattie par rapport aux niveaux d'avant-guerre, tandis que la région de Lviv comptait environ 8 500 postes vacants au début du mois de mars, soit une hausse de 23 % par rapport à la période précédant l'invasion.

Une enquête récente de l'European Business Association, l'un des principaux groupes d'entreprises ukrainiens, a montré qu'environ 74 % des entreprises ont souffert d'une pénurie de personnel, conséquence de la fuite de millions de personnes à l'étranger et de l'engagement de centaines de milliers d'hommes dans l'armée.

M. Drozdov a eu du mal à embaucher suffisamment de personnel dans son cabinet et à pourvoir les postes vacants dans l'école d'architecture qu'il dirige également.

Conscient de la tâche à long terme que représente la reconstruction du pays, M. Drozdov lance un programme de maîtrise destiné aux jeunes architectes et axé sur la reconstruction de l'est du pays. Il espère revenir un jour à Kharkiv.

"Lorsque l'occasion se présentera, nous y retournerons physiquement. Ce sera un processus progressif. (Rédaction : Mike Collett-White et Christina Fincher)