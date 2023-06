BERLIN (dpa-AFX) - L'offre de médicaments importants, en particulier pour les enfants, doit être mieux protégée contre les ruptures de stock. C'est l'objectif des projets de loi du ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach (SPD), qui doivent être adoptés par le Bundestag vendredi (14h40). Il s'agit entre autres de fixer des directives concernant les stocks pour plusieurs mois en tant que marge de sécurité. En outre, les règles de prix doivent être modifiées afin de rendre les livraisons en Allemagne plus lucratives pour les fabricants. La coalition de l'Ampel ajoute également d'autres réglementations à la loi, par exemple sur les arrêts maladie par téléphone et les tests de dépistage de drogues.

Les plans de médicaments ont été mis en place après une vague d'infections pendant la période de l'Avent, lorsque les problèmes de livraison de médicaments pour enfants, tels que les sirops contre la fièvre et la toux, se sont aggravés. Mais les risques de réapprovisionnement général existent depuis longtemps. Les médicaments pour adultes ont également été touchés, comme les médicaments contre le cancer et les antibiotiques. Actuellement, l'Institut fédéral des médicaments et des produits médicaux a enregistré plus de 490 déclarations de pénuries. Fin avril, le ministère fédéral de la Santé a également constaté un manque d'approvisionnement en jus contenant des antibiotiques pour les enfants, ce qui permet temporairement des réactions plus flexibles.

La loi "ALBVVG", c'est-à-dire la "loi sur la lutte contre les pénuries de médicaments et l'amélioration de l'approvisionnement", doit désormais apporter des garanties fondamentales. Voici un aperçu des principaux points :

Marge de sécurité : pour tous les médicaments faisant l'objet d'un contrat de remise de la part des caisses d'assurance maladie, les fabricants doivent constituer un stock chez eux.

- et ce, pour une quantité correspondant à une moyenne de

pour six mois de livraison. Dans un premier temps, un tampon de trois mois était prévu. L'association des fabricants de médicaments non brevetés, Pro Generika, a déjà prévenu que les capacités de production manquaient pour cela. De plus, la gestion des stocks engendre des coûts plus élevés - ce qui aggrave la pression sur les coûts comme une cause d'abandon de la production.

Médicaments pour enfants : pour les médicaments pour enfants, il ne doit plus y avoir de contrats de rabais permettant de faire baisser les prix pour les caisses en tant que gros acheteurs. Les fabricants doivent pouvoir augmenter leurs prix de vente une seule fois jusqu'à 50 pour cent du dernier "montant fixe" en vigueur - c'est-à-dire le montant maximal que les caisses légales payaient jusqu'à présent pour une préparation. Il n'y aura plus de nouveaux prix de référence pour les médicaments pédiatriques. En outre, une quantité de médicaments devra être stockée pendant quatre semaines chez les grossistes.

Les pharmacies et les caisses : Pour les pharmacies, l'échange de préparations similaires doit être facilité. En cas de pénurie, elles pourront également échanger plus facilement des médicaments avec les pharmacies d'hôpitaux. L'Institut fédéral des médicaments doit recevoir plus d'informations du marché et mettre en place un système d'alerte précoce. Lors des appels d'offres des caisses, les fabricants européens de produits pharmaceutiques devraient être davantage mis à contribution. Au total, les caisses s'attendent à des coûts supplémentaires annuels "d'au moins plusieurs centaines de millions", comme l'a averti l'association centrale. En face, il y a la simple attente d'une sécurité de livraison.

Congés de maladie : Après la fin d'une réglementation spéciale Corona en avril, les arrêts maladie par téléphone seront possibles de manière durable, même sans visite au cabinet médical - à condition qu'il s'agisse de maladies sans symptômes graves et que l'on soit déjà connu du médecin pour des traitements antérieurs. Cela devrait soulager les cabinets médicaux et les patients, en particulier les parents avec enfants. Le comité fédéral commun des médecins, des caisses et des cliniques doit élaborer une réglementation précise à ce sujet.

Politique des addictions : les offres d'analyse des substances contenues dans les drogues ("drug-checking") doivent devenir possibles dans toute l'Allemagne. Pour cela, l'interdiction des "analyses de substances" par le personnel des salles de consommation de drogues doit être supprimée de la loi sur les stupéfiants. Les Länder doivent pouvoir autoriser des projets pilotes "si l'analyse est liée à une évaluation des risques et à une information sur la santé". La politicienne Linda Heitmann, membre du groupe des Verts, a déclaré que cela permettrait aux adultes de consommer des drogues "avec moins de risques". Cela permettrait d'atteindre les consommateurs dans la culture des clubs et des festivals, d'informer et de réduire les risques pour la santé. "Dans de nombreux Länder, les promoteurs sont déjà dans les starting-blocks".

Publicité pour les médicaments : dans les spots publicitaires et les annonces pour les médicaments, le texte d'avertissement obligatoire connu doit être modifié et se lire à l'avenir comme suit : "Pour les risques et les effets secondaires, lisez la notice d'emballage et demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien". Le projet de loi précise qu'il s'agit ainsi de "tenir compte des aspects de la politique d'égalité des chances". La fin de la phrase "... et demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien", qui existe depuis trois décennies, doit être remplacée./sam/DP/zb