Le PDG de Bayer affirme que les pénuries d'approvisionnement réduiront les ventes de produits phytosanitaires en 2022

Les chaînes d'approvisionnement mondiales doivent se rééquilibrer avant que la situation ne se détende, a déclaré M. Baumann dans une interview accordée à Reuters.

"Nous constatons des pénuries et nous sommes affectés par la non-disponibilité ou l'insuffisance des produits, ce qui limite notre capacité à tirer parti des opportunités de marché qui se présentent", a déclaré M. Baumann.

L'activité de protection des cultures de l'entreprise allemande comprend des herbicides, des insecticides et d'autres produits destinés à maximiser le rendement des cultures à une époque où les réserves mondiales de céréales sont faibles. Les pénuries généralisées de produits chimiques cette année ont perturbé les stratégies de production des agriculteurs américains et augmenté leurs coûts, contribuant ainsi à la hausse des prix des denrées alimentaires et à l'inflation.

M. Baumann a déclaré que l'entreprise "pourrait facilement voir" jusqu'à 3 % de croissance supplémentaire dans son activité de protection des cultures si elle disposait d'une disponibilité totale des produits en 2022. Il a refusé de donner un chiffre pour 2023, mais a déclaré que d'autres lignes comme le segment des multivitamines de son activité de santé grand public sont également confrontées à des pénuries.

Les causes incluent l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En outre, de nombreuses entreprises n'ont pas pu monter en puissance rapidement lorsque la pandémie mondiale de COVID-19 s'est atténuée.

"Nous aurions besoin d'un rééquilibrage complet" de la chaîne d'approvisionnement, a-t-il déclaré.

M. Baumann s'est exprimé lors d'un événement de presse que Bayer a organisé pour présenter un nouvel espace de laboratoire qu'elle a ouvert cette année à Cambridge, dans le Massachusetts, à côté du Massachusetts Institute of Technology.

Un représentant de Bayer a déclaré que ses commentaires ne modifiaient pas les récentes prévisions de bénéfices. Dans l'interview, M. Baumann a refusé de commenter un rapport récent selon lequel la société a commencé à chercher son successeur [L8N30K2TF].

M. Baumann a également déclaré qu'il était trop tôt pour dire comment une décision de la Cour suprême américaine de juin ouvrant la porte à de nouvelles restrictions en matière d'avortement pourrait affecter les ventes de contraceptifs.

Les ventes de ces produits par Bayer ont chuté d'environ 10 % car les gens ont formé moins de relations à long terme pendant la pandémie, a-t-il dit. Les ventes vont probablement se redresser au cours des prochains trimestres, a déclaré M. Baumann, citant le fait que de nombreux pubs sont à nouveau bondés de monde.

"La vie est revenue à la normale, du moins d'après ce que j'ai vu à Boston", a-t-il déclaré.