FRANCFORT (dpa-AFX) - L'action Bayer a poursuivi mercredi sa tentative de stabilisation avec une hausse de près de 2 % à 32,32 euros. Après l'échec d'une étude importante sur l'anticoagulant Asundexian - en fait un espoir de plusieurs milliards - le titre s'était effondré en novembre et avait augmenté sa baisse annuelle jusqu'à plus de 37 pour cent. Par rapport au sommet annuel de février, la baisse avait même atteint plus de la moitié.

Au cours des derniers jours de négoce, le cours s'est stabilisé près de son niveau le plus bas depuis le milieu des années 2000. Ce mercredi, les traders ont fait référence à un nouveau jugement dans un procès américain sur le glyphosate contre Bayer, qui n'a pas effrayé davantage les investisseurs à ce faible niveau de cours.

Il s'agit de la cinquième défaite consécutive. De plus, le montant total de 3,5 millions de dollars US qu'un jury de Philadelphie a accordé à la plaignante, qui rend un désherbant à base de glyphosate responsable de son cancer, est plutôt faible. De plus, le juge devrait encore réduire la somme et Bayer veut faire appel de la décision.

Bayer continue cependant à se défendre. "Nous ne comprenons pas ce jugement, même si le jury était divisé et que les dommages et intérêts accordés sont relativement faibles. Le verdict est en contradiction avec les évaluations scientifiques et réglementaires mondiales et nous sommes convaincus d'avoir de solides arguments pour faire appel". De plus, avec 9 cas sur 14, la plupart des procès récents ont été gagnés, a-t-il ajouté. Dans ce contexte, Bayer souhaiterait continuer à mener des procès devant les tribunaux.

L'entreprise de Leverkusen a déjà réglé une grande partie des plaintes américaines concernant le glyphosate par des accords, ce qui a coûté des milliards. Environ 113 000 cas ont ainsi été réglés, environ 50 000 sont encore en suspens. Bayer s'est surtout concentrée sur les cas où les plaignants auraient eu de bonnes chances de gagner en raison de la menace de procès. La série de défaites actuelle inquiète donc d'autant plus les investisseurs.

En plus du glyphosate, Bayer est également confronté à des plaintes pour des conséquences tardives présumées - pollution de l'eau, de l'air et du sol - dues au produit chimique PCB de Monsanto, interdit depuis des décennies. Les analystes y voient d'autres risques de plusieurs milliards.

Les problèmes liés au désherbant Roundup contenant du glyphosate et aux PCB avaient été introduits dans la maison de l'ex-patron de Bayer Werner Baumann en 2018 avec le rachat de Monsanto pour plus de 60 milliards de dollars. La même année, un premier jugement a été rendu contre le groupe Dax, ce qui a déclenché une vague de plaintes aux Etats-Unis. En 2020, Bayer avait lancé un programme de plusieurs milliards de dollars pour régler la plupart des plaintes - sans admettre sa responsabilité.

Depuis le premier jugement sur le glyphostat en 2018, peu après la conclusion de l'acquisition de Monsanto, le cours de Bayer a perdu environ deux tiers de sa valeur. Actuellement, le nouveau président du groupe Bill Anderson examine également une éventuelle scission du groupe suite à la pression des investisseurs. Mais cela pourrait s'avérer difficile./mis/nas/jha/