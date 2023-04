Le nouveau PDG de Bayer reste à l'écoute et garde l'esprit ouvert sur la scission de l'entreprise

Par Tom Käckenhoff, Patricia Weiss et Matthias Williams

M. Anderson, qui prendra les rênes du fabricant allemand de médicaments, vieux de près de 160 ans, au début du mois de juin, après que les investisseurs eurent demandé le départ de son prédécesseur, déclare qu'il passera les deux prochains mois à "écouter" et qu'il ne voit pas de consensus sur la question jusqu'à présent.

Cet ingénieur chimiste américain de 56 ans, qui a quitté son rival suisse Roche, débute en un temps utile, plombé par les poursuites judiciaires selon lesquelles le désherbant de Bayer provoque le cancer et par la pression des investisseurs qui réclament des changements majeurs.

S'adressant aux journalistes au siège de Bayer à Leverkusen mardi, M. Anderson a proposé quelques indices quant à sa vision de l'entreprise, en insistant sur la nécessité de se concentrer sur les résultats et de faire progresser la science, tout en laissant ouverte la question d'une rupture.

"Je pense qu'il est exagéré de dire que c'est ce que tout le monde pense qu'il devrait se passer", a-t-il déclaré, affirmant que certains investisseurs souhaitaient une scission tandis que d'autres voulaient une meilleure exécution.

"C'est pourquoi j'ai dit que j'allais faire preuve d'ouverture d'esprit. Car si j'arrivais en disant simplement "non, je pense que la réponse est un changement de structure", je pense que ce serait vraiment manquer aux gens et à l'héritage de cette entreprise.

Bayer a annoncé la nomination de M. Anderson en février, faisant de lui le deuxième directeur général de son histoire à ne pas être issu des rangs de l'entreprise.

Il remplace Werner Baumann, qui avait promis "une évolution et non une révolution" au début de son mandat en 2016, mais qui a lancé peu après le rachat du fabricant de semences et de pesticides Monsanto pour 63 milliards de dollars.

Bayer est poursuivi en justice depuis qu'il a acquis la marque de désherbant Roundup dans le cadre de l'achat de Monsanto. M. Anderson a déclaré qu'il prenait ces poursuites "très au sérieux", mais n'a pas précisé la marche à suivre à l'avenir.

Sur le marché boursier, Bayer, qui était autrefois l'entreprise la plus précieuse de l'indice allemand DAX, ne vaut plus aujourd'hui que le prix qu'elle a payé pour Monsanto.

Pour moi, il s'agit de dire : "Nous avons trois entreprises extraordinaires, qui fournissent des produits et des médicaments très importants", a déclaré M. Anderson.

"Je vais me concentrer sur ce point, en tenant compte de tout cela, sur la manière dont nous pouvons progresser, sur les options qui s'offrent à nous.

Les investisseurs s'attendent à ce que M. Anderson rétablisse la confiance des investisseurs et revoie la structure de l'entreprise après des années de spéculation sur une scission qui pourrait éliminer au moins une partie de la réduction du conglomérat de Bayer.

"Nous considérons comme positif le fait que Bill Anderson semble vouloir se concentrer d'abord sur l'accélération des progrès dans la résolution des litiges et l'amélioration de la productivité en R&D, mais qu'il laisse également la porte ouverte à une restructuration à plus grande échelle du groupe à l'avenir", a déclaré Terence McManus, gestionnaire principal de portefeuille pour les soins de santé chez Bellevue Asset Management.

M. McManus a déclaré à Reuters qu'il s'attendait à ce que toute restructuration prenne du temps et dépende également de l'avis du président de Bayer.

PROPRIÉTÉ MAIS PAS DE BUREAU

Fort d'une expérience de plusieurs décennies dans l'industrie pharmaceutique, M. Anderson, père de trois enfants, apparaît souvent en tee-shirt et en tenue décontractée ; il a rencontré les journalistes mardi en veste noire et en jeans. Chez Bayer, il a déclaré qu'il ne disposait pas de son propre bureau et qu'il utilisait les salles de réunion de l'entreprise en fonction des besoins.

Il a déclaré aimer le football américain, la randonnée et le snowboard, et s'est montré très élogieux à l'égard de Bayer en tant qu'entreprise et de son héritage de médicaments tels que l'aspirine.

Anderson a déménagé 13 fois. Leverkusen lui rappelle Jackson, au Texas, où il a grandi à l'ombre d'une grande usine de Dow Chemical où travaillait son père.

Au début de son mandat, il est confronté à un autre défi.

"Ich muss Deutsch lernen", a-t-il déclaré : "Je dois apprendre l'allemand.