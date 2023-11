LONDRES/LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Le patron de Bayer, Bill Anderson, attribue la minceur du pipeline de produits de la division pharmaceutique, après l'arrêt brutal d'une importante étude, à un sous-investissement dans le passé. "Nous avons eu quelques années de sous-investissement jusqu'en 2018 environ", a déclaré le patron du groupe Dax dans une interview au "Financial Times" ("FT"/dimanche). Pendant cette période, Bayer n'a pas fait de recherche sur de nouvelles molécules et n'a pas poursuivi les objectifs vraiment importants. Il en résulte que le pipeline de médicaments largement développés est mince par rapport aux brevets qui expireront dans les années à venir. Il ne peut pas corriger ce qui n'a pas été fait il y a huit ou dix ans.

En début de semaine dernière, l'interruption soudaine d'une étude importante sur l'anticoagulant Asundexian avait choqué les investisseurs du groupe, qui avaient fait chuter l'action de 18 pour cent en une journée. L'Asundexian était considéré comme un espoir de blockbuster de Leverkusen, avec des ventes maximales attendues de plus de cinq milliards d'euros par an. Il n'en sera probablement rien, du moins dans l'indication importante du traitement des patients souffrant de fibrillation auriculaire et présentant un risque d'attaque cérébrale, car Asundexian n'a pas pu s'imposer face au traitement standard dans l'étude interrompue.

Anderson estime toutefois que la recherche et le développement du groupe sont sur la bonne voie après un réajustement de la stratégie il y a cinq ans. Selon lui, la nouvelle stratégie de développement permettra au groupe de surmonter les difficultés actuelles au fil du temps. "Il s'agit d'une activité avec des cycles de vie de dix à quinze ans", a déclaré le manager. "Deux des entreprises qui avaient les dépenses de recherche et de développement les plus faibles il y a dix ans étaient Eli Lilly et Novo Nordisk", a-t-il déclaré. Toutes deux connaissent actuellement un grand succès avec leurs médicaments contre le diabète et la perte de poids. "Ce sont aujourd'hui deux des sociétés pharmaceutiques les plus précieuses au monde", a déclaré Anderson.