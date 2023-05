Le président de l'Association médicale mondiale Montgomery demande une réserve de médicaments à l'échelle européenne

BERLIN (dpa-AFX) - Face à la pénurie de certains médicaments, le président de l'Association médicale mondiale, Frank Ulrich Montgomery, appelle à la création d'une réserve de médicaments à l'échelle européenne. Depuis plus de dix ans, les pénuries augmentent. "La raison en est des incitations économiques mal placées dans l'industrie pharmaceutique", a-t-il déclaré aux journaux du groupe Funke (lundi). "Pour les produits de masse hors brevet, les marges sont considérées comme faibles, "Big Pharma" n'a plus d'intérêt pour ces médicaments et délègue la production dans des pays à bas salaires comme la Chine ou l'Inde. Si une usine y brûle, si une substance de base manque ou s'il y a des défauts de qualité - soudain, un médicament manque dans le monde entier".

Une réserve de l'UE en tant qu'"obligation pour l'industrie pharmaceutique, surveillée et gérée par l'État et le corps médical", peut être créée immédiatement, a expliqué Montgomery. La politique doit également ramener les sites de production en Europe avec des conditions économiques appropriées. Les chaînes d'approvisionnement devraient être protégées par la loi avec plusieurs sources de médicaments.

La semaine dernière, des pédiatres de plusieurs pays européens ont adressé une lettre incendiaire à leurs ministres de la Santé pour dénoncer le manque de médicaments pédiatriques. Le ministère fédéral de la Santé a récemment déclaré officiellement une pénurie de jus d'antibiotiques pour les enfants - ce qui permettrait d'assouplir les règles d'importation./and/DP/zb