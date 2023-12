LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Le Borussia Dortmund a fait trembler le Bayer Leverkusen, leader invaincu du championnat, mais ne l'a pas fait tomber. Victor Boniface a sauvé Leverkusen de sa première défaite en 20 matchs de la saison lors du match 1-1 (0-1) de dimanche en marquant à la 79e minute et a permis à l'équipe de conserver ses dix points d'avance sur le vice-champion Dortmund. L'équipe de Werkself reste ainsi le principal concurrent du champion en série FC Bayern Munich dans la lutte pour le titre, qui compte désormais trois points de moins après son match annulé contre Union Berlin. Cependant, le Bayer a perdu des points pour la première fois après 14 victoires consécutives en match officiel.

Le défenseur latéral norvégien Julian Ryerson (5e) avait ouvert la marque très tôt pour Dortmund, cinq jours après le coup d'éclat de 3-1 en Ligue des champions chez le grand club italien de l'AC Milan. Le rempart défensif du BVB, organisé par un Mats Hummels à nouveau exceptionnel, a tenu 74 minutes avant que Boniface ne marque. Pour le BVB, les prochains matchs décisifs auront lieu en coupe chez l'équipe surprise de Stuttgart et en championnat contre le vainqueur de la coupe, le RB Leipzig.

Les deux équipes sont entrées dans le match avec un plan clair, et après moins de cinq minutes, la répartition des rôles est devenue encore plus claire. Après que le BVB eut longtemps gardé le ballon dans ses rangs et interrompu deux tentatives d'attaque, Marco Reus a fait une passe décisive, Niclas Füllkrug a remis en retombant et Ryerson n'a laissé aucune chance à Lukas Hradecky. Pour la première fois de la saison, Leverkusen était mené à domicile.

Et les conditions de jeu étaient claires au plus tard à partir de ce moment. Le BVB se trouvait dans une position inhabituellement basse, mais organisé par Hummels, il agissait de manière disciplinée et fermait bien les espaces avec l'assurance défensive de la victoire à Milan. Leverkusen, qui a aligné le même onze de départ pour la neuvième fois lors de la 13e journée, a tenté de trouver des brèches avec une possession de balle élevée et des déplacements latéraux constants, mais cela n'a que rarement réussi au début.

Le Bayer a même souvent percé sur les côtés, notamment à droite par l'intermédiaire de Jérémie Frimpong, mais l'occupation de la surface de réparation n'était généralement pas suffisante. C'est ainsi que l'égalisation a semblé intervenir lorsque la remise de Frimpong a traversé presque toute la surface de réparation et que Wirtz a frappé sous la barre d'un tir en pivot (45e+1). Un but de rêve

- qui n'a pas été validé en raison d'une position de hors-jeu de Victor Boniface.

mais ne comptait pas. La pression avait augmenté et le BVB était heureux d'arriver à la pause sans dommage. Autre point noir : depuis l'ouverture du score, Dortmund n'avait plus mené de contre-attaque dangereuse. Et sur le premier, peu après la pause, Jamie Bynoe-Gittens s'est laissé distancer par Odilon Kossounou (51e).

Défensivement, les visiteurs semblaient aussi solides après la pause que pendant la première demi-heure. Et Hummels est devenu de plus en plus une tour dans la bataille. La scène de la 62e minute, où il a bloqué à la toute dernière seconde un tir du champion du monde argentin Exequiel Palacios, est emblématique.

Mais cela ne pouvait pas durer éternellement. Et Alonso a fait preuve d'une main heureuse. L'Espagnol a fait entrer l'attaquant Patrik Schick qui, quelques secondes plus tard, a fait le travail pour égaliser./sho/DP/he