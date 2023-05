Le secrétaire général du FDP Vogel : utiliser le génie génétique vert comme une chance

BERLIN (dpa-AFX) - Le directeur parlementaire du groupe FDP au Bundestag, Johannes Vogel, se prononce clairement en faveur de la déréglementation du génie génétique vert. "Nous, les Libres Démocrates, soutenons la Commission si la surréglementation politique pour les plantes produites avec de nouvelles méthodes de sélection doit être démantelée", peut-on lire dans un document de position du politicien, dont l'agence de presse allemande a eu connaissance. Vogel prend ainsi ses distances avec son partenaire de coalition, les Verts.

"Les efforts de la Commission européenne pour affaiblir l'évaluation des risques pour les plantes produites par les nouvelles techniques génomiques vont dans la mauvaise direction", a déclaré en mars un porte-parole du ministère fédéral de l'Environnement dirigé par les Verts. Vogel souligne en revanche : "Nous devons enfin cesser de diaboliser le génie génétique vert et de le présenter comme non naturel. Nous devons saluer le progrès et l'utiliser pour rendre notre avenir meilleur". Il évoque les avantages potentiels des nouvelles méthodes de génie génétique, qui ont permis de réduire l'utilisation de pesticides et de rendre les plantes plus résistantes. Selon lui, l'Allemagne devrait être un moteur dans le débat plutôt qu'un vecteur d'inquiétudes.

La Commission européenne a pu proposer cet été d'assouplir les règles d'autorisation des plantes génétiquement modifiées. Le point crucial est la question de savoir si les organismes modifiés par les ciseaux génétiques doivent être soumis ou non aux conditions strictes de la législation européenne sur le génie génétique. Avec les ciseaux génétiques Crispr/Cas9, il est possible que l'intervention ne soit pas plus importante qu'avec les méthodes de sélection traditionnelles./mjm/DP/mis