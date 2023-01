Le titre Bayer grimpe, dopé par la potentielle arrivée d'un fonds activiste

Berlin (awp/afp) - Le titre du groupe chimique allemand Bayer grimpait de plus de 3% mercredi à la Bourse de Francfort, après des informations sur une possible entrée au capital du fonds activiste Bluebell, qui plaide pour une réorganisation du groupe et un changement de direction.

Vers 11h51 GMT, l'action de la société gagnait 3,76% à 60,11 euros, sur un Dax en hausse de 1,10% à 14'937,34 points.

L'agence économique Bloomberg a rapporté mardi soir, citant des sources internes, que le fonds activiste britannique Bluebell Capital Partners avait acquis une part indéterminée du groupe.

Selon Bloomberg, le fonds souhaiterait faire pression pour obtenir une scission de Bayer en deux parties au moins, l'activité agro-industrielle et la santé. Il estime qu'une telle opération permettrait aux actionnaires d'obtenir un gain de "70%".

Bluebell est connu pour sa capacité à imposer ses vues dans la gouvernance d'une entreprise, malgré une faible présence au capital, lui permettant des entrées discrètes.

Le fonds s'est notamment fait connaître en 2021, à l'occasion de son bras de fer avec le géant français de l'alimentation Danone, ayant abouti à l'éviction de l'emblématique patron du groupe, Emmanuel Faber.

Il souhaiterait également un changement de direction chez Bayer, selon Bloomberg.

Le PDG de l'entreprise allemande, Werner Bauman, est sous pression depuis le rachat de Monsanto en 2018, ayant conduit à une pluie de procédures judiciaires aux États-Unis, de la part d'anciens utilisateurs du glyphosate.

Ces mésaventures ont fait plonger le titre de Bayer à la Bourse de Francfort, lui faisant perdre près de la moitié de sa valeur depuis 2018, et occasionnant des plaintes d'actionnaires devant la justice, en Allemagne notamment.

L'entrée potentielle de Bluebell intervient quelques jours après l'arrivée au capital de Bayer de Inclusive Capital Partners, un autre fonds activiste, à hauteur de 0,83%.

Selon le Financial Times, ce fonds souhaite également un changement de direction.

Contacté par l'AFP, un porte-parole de Bayer a affirmé mercredi ne pas souhaiter "s'exprimer spécifiquement" sur le sujet. "Nous sommes toujours ouverts à un dialogue constructif avec nos actionnaires", a-t-il ajouté.

afp/rq