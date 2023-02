Les entreprises pharmaceutiques profitent de la vague de maladies en Allemagne

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les entreprises pharmaceutiques allemandes ont profité en 2022 d'une vague de maladies et d'un taux d'absentéisme anormalement élevé dans la population. Si les saisons du rhume et de la grippe au début de la pandémie ont été bénignes en raison des lockdowns et des masques, la situation s'est inversée l'année dernière : avec la vague de maladies, les affaires de l'industrie pharmaceutique avec les médicaments en vente libre ont fortement augmenté, comme le montre une enquête de la dpa.

Le fabricant de médicaments Stada, basé en Hesse, a fait état d'une "saison des rhumes très marquée" qui a commencé plus tôt que d'habitude. Les ventes de produits contre le rhume en Allemagne ont augmenté de près de moitié au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente. La demande a augmenté dans presque tous les domaines du portefeuille de médicaments en vente libre, en particulier pour les médicaments contre le rhume comme Grippostad et Silomat, a déclaré l'entreprise.

Le groupe pharmaceutique Teva, dont fait partie le fabricant Ratiopharm basé à Ulm, a enregistré une demande immense pour les produits contre la douleur. "En ce qui concerne la solution de paracétamol de Ratiopharm, nous avons vendu en 2022 plus du double de la quantité de l'année précédente". Au cours du dernier trimestre, la demande pour le produit antidouleur Paracetamol-Ratiopharm a augmenté d'un quart et celle pour Ibu-Ratiopharm d'environ un tiers, a-t-il ajouté. Les antitussifs, les médicaments contre la grippe, les sprays nasaux décongestionnants et les préparations à base de vitamine Komi ont également été demandés, a indiqué Teva Allemagne.

Pohl-Boskamp du Schleswig-Holstein, connu pour son médicament contre le rhume Gelomyrtol, a fait des commentaires similaires. L'entreprise a ressenti une demande plus élevée que prévu pour des produits tels que ceux contre la bronchite, les troubles de la voix et les maux de gorge. Et le groupe Bayer a indiqué qu'il y avait eu une augmentation de la demande de certains médicaments en vente libre en Allemagne l'année dernière, en particulier pour les médicaments contre le rhume.

Les caisses d'assurance maladie avaient enregistré l'an dernier un nombre inhabituellement élevé d'absences au travail de la part des salariés. Selon DAK Gesundheit, les salariés ont été absents en moyenne près de 20 jours pour cause de maladie, soit cinq jours de plus qu'en 2021. 55 salariés sur 1000 ont été en arrêt maladie en moyenne chaque jour de l'année - le chiffre le plus élevé depuis le début des analyses il y a 25 ans. La plupart des arrêts de travail étaient dus à des maladies respiratoires telles que les rhumes et les bronchites, qui ont augmenté de manière spectaculaire./als/DP/zb