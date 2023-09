Les grands fabricants de médicaments utilisent l'intelligence artificielle pour trouver rapidement des patients pour les essais cliniques ou pour réduire le nombre de personnes nécessaires pour tester les médicaments, afin d'accélérer le développement des médicaments et d'économiser potentiellement des millions de dollars.

Les études sur l'homme constituent la partie la plus coûteuse et la plus longue du développement d'un médicament, car il faut parfois des années pour recruter des patients et tester de nouveaux médicaments, un processus qui peut coûter plus d'un milliard de dollars depuis la découverte d'un médicament jusqu'à la ligne d'arrivée.

Les entreprises pharmaceutiques expérimentent l'IA depuis des années, dans l'espoir que les machines puissent découvrir le prochain médicament à succès. Quelques composés sélectionnés par l'IA sont aujourd'hui en cours de développement, mais il faudra des années pour que ces paris se concrétisent.

Les entretiens menés par Reuters avec plus d'une douzaine de dirigeants d'entreprises pharmaceutiques, d'organismes de réglementation des médicaments, d'experts en santé publique et d'entreprises spécialisées dans l'IA montrent toutefois que cette technologie joue un rôle important et croissant dans les essais de médicaments sur l'homme.

Des entreprises comme Amgen, Bayer et Novartis apprennent à l'IA à analyser des milliards de dossiers de santé publique, de données de prescription, de demandes d'assurance médicale et de leurs données internes pour trouver des patients pour les essais - dans certains cas, en réduisant de moitié le temps nécessaire pour les inscrire.

"Je ne pense pas qu'elle soit encore omniprésente", a déclaré Jeffrey Morgan, directeur général chez Deloitte, qui conseille l'industrie des sciences de la vie. "Mais je pense que nous avons dépassé le stade de l'expérimentation.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a déclaré avoir reçu environ 300 demandes intégrant l'IA ou l'apprentissage automatique dans le développement de médicaments entre 2016 et 2022. Plus de 90 % de ces demandes ont été déposées au cours des deux dernières années et la plupart concernaient l'utilisation de l'IA à un moment donné de la phase de développement clinique.

IA ATOMIQUE

Avant l'IA, Amgen passait des mois à envoyer des enquêtes à des médecins, de Johannesburg au Texas, pour leur demander si une clinique ou un hôpital disposait de patients présentant les caractéristiques cliniques et démographiques nécessaires pour participer à un essai.

Les relations existantes avec les établissements ou les médecins influaient souvent sur le choix des sites d'essai.

Cependant, Deloitte estime qu'environ 80 % des études manquent leurs objectifs de recrutement parce que les cliniques et les hôpitaux surestiment le nombre de patients disponibles, qu'il y a des taux d'abandon élevés ou que les patients n'adhèrent pas aux protocoles d'essai.

L'outil d'IA d'Amgen, ATOMIC, analyse des tonnes de données internes et publiques pour identifier et classer les cliniques et les médecins en fonction de leurs performances passées en matière de recrutement de patients pour les essais.

Le recrutement de patients pour un essai de stade intermédiaire peut prendre jusqu'à 18 mois, en fonction de la maladie, mais ATOMIC peut réduire ce délai de moitié dans le meilleur des cas, a déclaré Amgen à Reuters.

Amgen a utilisé ATOMIC dans une poignée d'essais testant des médicaments pour des pathologies telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer, et vise à l'utiliser pour la plupart des études d'ici 2024.

La société a déclaré que d'ici 2030, elle s'attend à ce que l'IA l'ait aidée à réduire de deux ans la décennie ou plus qu'il faut généralement pour développer un médicament.

L'outil d'IA utilisé par Novartis a également rendu le recrutement des patients dans les essais plus rapide, moins cher et plus efficace, a déclaré Badhri Srinivasan, son chef des opérations de développement mondial. Mais il a ajouté que, dans ce contexte, l'IA ne vaut que ce que valent les données qu'elle obtient.

Selon Sameer Pujari, expert en IA à l'Organisation mondiale de la santé, moins de 25 % des données relatives à la santé sont accessibles au public à des fins de recherche.

CONTRÔLE EXTERNE ARMES

Le fabricant allemand de médicaments Bayer a déclaré avoir utilisé l'IA pour réduire de plusieurs milliers le nombre de participants nécessaires à un essai de stade avancé sur l'asundexian, un médicament expérimental conçu pour réduire le risque à long terme d'accidents vasculaires cérébraux chez les adultes.

Il a utilisé l'IA pour relier les résultats de l'essai de phase intermédiaire à des données réelles provenant de millions de patients en Finlande et aux États-Unis afin de prédire les risques à long terme dans une population similaire à celle de l'essai.

Forte de ces données, Bayer a entamé l'essai de phase finale avec moins de participants. Sans l'IA, Bayer a déclaré qu'elle aurait dépensé des millions de dollars supplémentaires et qu'il lui aurait fallu jusqu'à neuf mois de plus pour recruter des volontaires.

Aujourd'hui, l'entreprise veut aller plus loin.

Dans le cadre d'une étude visant à tester l'asundexian chez des enfants souffrant de la même maladie, Bayer a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les données de patients en situation réelle pour créer un bras de contrôle externe, ce qui pourrait éliminer la nécessité pour les patients de prendre un placebo.

En effet, l'affection est tellement rare dans cette tranche d'âge qu'il serait difficile de recruter des patients et que l'on pourrait se demander s'il est éthique de donner un placebo aux participants à l'essai alors qu'il n'existe pas de traitement éprouvé.

Au lieu de cela, Bayer vise à exploiter des données anonymes du monde réel concernant des enfants présentant des vulnérabilités similaires.

Bayer a déclaré qu'elle espérait que cela suffirait à déterminer l'efficacité du médicament. La recherche de patients réels par l'exploitation des données électroniques des patients peut se faire manuellement, mais l'utilisation de l'IA accélère considérablement le processus.

Bien qu'inhabituels, les bras de contrôle externes ont été utilisés dans le passé au lieu des bras de contrôle randomisés traditionnels où la moitié des participants prennent un placebo - principalement pour les maladies rares où il y a peu de patients ou pas de traitements existants.

Le médicament Blincyto d'Amgen, conçu pour traiter une forme rare de leucémie, a été approuvé aux États-Unis après avoir adopté cette approche, bien que l'entreprise ait dû mener une étude de suivi pour confirmer les avantages du médicament une fois qu'il a été mis en vente.

Blythe Adamson, scientifique principale chez Flatiron Health, une filiale de Roche, a déclaré que l'avantage de l'IA était qu'elle permettait aux scientifiques d'examiner rapidement et à grande échelle les données de patients du monde réel.

Selon elle, il faut des mois pour examiner les données de 5 000 patients à l'aide des méthodes traditionnelles : "Aujourd'hui, nous pouvons apprendre les mêmes choses pour des millions de patients en quelques jours.

RISQUE DE SURESTIMATION

Les fabricants de médicaments demandent généralement l'autorisation préalable des autorités de réglementation pour tester un médicament à l'aide d'un bras de contrôle externe.

Bayer a déclaré qu'elle était en discussion avec les autorités de réglementation, telles que la FDA, sur la possibilité de s'appuyer sur l'IA pour créer un bras externe dans le cadre de son essai pédiatrique. L'entreprise n'a pas fourni de détails supplémentaires.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré qu'elle n'avait reçu aucune demande de la part d'entreprises souhaitant utiliser l'IA de cette manière.

Certains scientifiques, dont le responsable de l'oncologie à la FDA, craignent que les entreprises pharmaceutiques n'essaient d'utiliser l'IA pour créer des bras externes pour un plus grand nombre de maladies.

"Lorsque vous comparez un bras sans randomisation à un autre bras, vous supposez que vous avez les mêmes populations dans les deux cas. Cela ne tient pas compte de l'inconnu", a déclaré Richard Pazdur, directeur du centre d'excellence en oncologie de la FDA.

Les patients participant aux essais ont tendance à se sentir mieux que les personnes dans le monde réel parce qu'ils pensent qu'ils reçoivent un traitement efficace et qu'ils bénéficient également d'une plus grande attention médicale, ce qui pourrait à son tour surestimer le succès d'un médicament.

Ce risque est l'une des raisons pour lesquelles les régulateurs ont tendance à insister sur les essais randomisés, car tous les patients croient qu'ils reçoivent le médicament, même si la moitié d'entre eux reçoivent un placebo.

Gen Li, fondateur de la société d'analyse de données cliniques Phesi, a déclaré que de nombreuses entreprises exploraient le potentiel de l'IA pour réduire le besoin de groupes de contrôle.

Les régulateurs affirment toutefois que, même si l'IA a le potentiel d'améliorer le processus d'essai clinique, les normes de preuve de la sécurité et de l'efficacité d'un médicament ne changeront pas.

"Les principaux risques liés à l'IA sont que nous voulons nous assurer que nous n'obtenons pas une mauvaise réponse à la question de savoir si un médicament fonctionne", a déclaré John Concato, directeur associé pour l'analyse des preuves du monde réel au Bureau de la politique médicale du Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments de la FDA. (Reportage de Natalie Grover et Martin Coulter à Londres ; Reportage complémentaire de Julie Steenhuysen à Chicago ; Rédaction de Josephine Mason et David Clarke)