FRANCFORT (dpa-AFX) - Après une faible année boursière 2022, 2023 a été une année forte pour les investisseurs. L'indice directeur allemand Dax a engrangé la majeure partie de ses gains annuels entre fin octobre et mi-décembre, porté par une baisse de l'inflation et l'espoir d'une baisse prochaine des taux directeurs. Ce sprint final a été couronné par un record juste au-dessus de 17 000 points. Au final, le Dax 2023 a enregistré une hausse de 20,3 % pour atteindre 16 751 points. Voici un aperçu des grands gagnants et des grands perdants de l'année :

Rheinmetall +54,3 % - Après un doublement du cours en 2022, les actions du groupe d'armement ont également été demandées en 2023. Grâce aux gains de cours, l'entreprise a fait son entrée dans le Dax en mars. Les pays occidentaux investissent actuellement plus d'argent dans l'armement - une conséquence de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. En novembre, le président du groupe Armin Papperger a également présenté des objectifs de croissance optimistes pour les années à venir. Les besoins en systèmes de défense augmentent dans les pays de l'OTAN, disait-il. Et les déclarations du ministre allemand de la Défense Boris Pistorius (SPD) sur la nécessaire "capacité de guerre" de l'Allemagne donnent le ton pour les années à venir.

2. Heidelberg Materials +51,9 pour cent - Le groupe de matériaux de construction profite d'un bon carnet de commandes dans les projets d'infrastructure ainsi que dans une partie de la construction commerciale. Cela compense en partie les baisses dans la construction de logements. De plus, la situation s'est détendue en ce qui concerne les prix de l'énergie 2023, qui s'étaient envolés l'année précédente suite à la guerre en Ukraine. Comme la production de ciment consomme beaucoup d'énergie, Heidelberg Materials a réagi en augmentant ses prix.

3. SAP +44,7% - Le plus grand fabricant de logiciels d'Europe profite de la croissance de son activité cloud prometteuse. Les clients qui utilisent des logiciels SAP basés sur le cloud paient un montant moins élevé sur une durée de trois ans en général - mais restent ensuite souvent clients plus longtemps, car sans contrat, ils ne peuvent plus utiliser le logiciel. Le chiffre d'affaires est donc plus facile à planifier pour SAP que dans le secteur des licences, où le logiciel est vendu pour un paiement unique élevé.

[...]

38. Bayer -30,4% pour cent - Pour le groupe de Leverkusen, les choses se sont mal passées à plusieurs reprises en 2023. De bonnes affaires avec l'herbicide glyphosate et l'espoir d'une transformation de l'entreprise sous la houlette du nouveau président du groupe, Bill Anderson, en poste depuis juin, ont permis un début d'année en fanfare à la Bourse. Mais les prix du glyphosate, exceptionnellement élevés en 2022, ont rapidement chuté. En milieu d'année, une dépréciation de plusieurs milliards de dollars sur l'activité glyphosate a suivi. La division pharmaceutique a ensuite choqué les investisseurs en novembre avec un échec dans le développement d'un médicament important. L'anticoagulant Asundexian - successeur potentiel du médicament Xarelto, dont le coût s'élève à plusieurs milliards d'euros - fait certes encore l'objet d'études dans d'autres indications, mais les doutes se sont accrus quant à la capacité de Bayer à compenser l'expiration des brevets Xarelto. A cela se sont ajoutés des revers dans des procédures judiciaires américaines concernant les risques de cancer supposés des désherbants à base de glyphosate ainsi que les effets présumés sur la santé du produit chimique PCB, interdit depuis des décennies.

39. Siemens Energy -31,7 pour cent - Le groupe de technologie énergétique a du mal avec son activité éolienne déficitaire. La filiale Siemens Gamesa est confrontée à des problèmes de qualité pour les turbines terrestres, à des difficultés de démarrage pour les installations marines (offshore) et à des coûts plus élevés. Tout cela a entraîné une perte de plusieurs milliards pour Siemens Energy lors de l'exercice clôturé fin septembre, bien que les autres activités liées au gaz, aux réseaux et à la transformation industrielle se portent nettement mieux. Siemens Energy traîne certes un énorme carnet de commandes, mais pour pouvoir les honorer, l'entreprise a d'abord besoin d'argent sous forme de garanties. Le groupe s'est finalement mis d'accord avec les banques et l'État fédéral sur des garanties d'un montant de plusieurs milliards. Après l'annonce des discussions avec l'État fédéral, le cours de l'action a d'abord chuté, mais il a au moins récupéré ces pertes entre-temps.

40e Zalando -35,2 % - Après une chute de plus de la moitié du cours de l'action l'année précédente, 2023 a également été une année à oublier pour les actionnaires du détaillant de mode en ligne. Réticence des clients à acheter en raison de l'inflation élevée et des incertitudes économiques, stocks importants, ventes avec des rabais élevés - les derniers trimestres n'ont pas été faciles pour le secteur de la mode. Le fait que Zalando ait parallèlement progressé dans la maîtrise de ses coûts n'a pas aidé l'action. Le cours de 21,45 euros est désormais à nouveau inférieur au prix d'émission de 21,50 euros de l'introduction en bourse à l'automne 2014. Le plus bas record d'un peu plus de 17 euros revient dans la ligne de mire. Le record de près de 106 euros atteint mi-2021 est loin d'être atteint. A l'époque - en pleine pandémie de Corona - le commerce en ligne bourdonnait./mis/ck/ajx/stk