Leverkusen et Cologne victorieux

Le Bayer Leverkusen a étrillé le deuxième du championnat, l'Union Berlin, 5-0 ce dimanche pour le compte de la treizième journée. Tout s'est déroulé en seconde période avec l'ouverture du score de Robert Andrich quelques secondes après la reprise du jeu (46') avant que Moussa Diaby n'inscrive un doublé dans les dix minutes qui ont suivi. Les deux derniers buts sont signés Adam Hlozek et Mitchel Bakker. En plus de la défaite, l'Union Berlin perd une place au classement au profit de Fribourg qui s'est imposé 2-0 face à Cologne. Les buteurs sont Jeong Woo-Yeong et Michael Gregoritsch. Les quatre premiers du championnat se tiennent en trois points.

par Lilian Moy (iDalgo)