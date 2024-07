Monsanto versera 160 millions de dollars pour régler un procès intenté par la ville de Seattle, qui accusait l'unité de la société allemande Bayer de polluer le système de drainage de la ville et la rivière Lower Duwamish avec des produits chimiques toxiques connus sous le nom de PCB.

Le procureur de la ville, Ann Davison, a annoncé le règlement jeudi, le qualifiant de plus important pour une seule ville en ce qui concerne la pollution par les PCB.

Dans une déclaration, Monsanto a indiqué qu'elle paierait 35 millions de dollars pour l'assainissement des PCB et 125 millions de dollars pour répondre à d'autres demandes de Seattle. L'entreprise n'a pas reconnu sa responsabilité ni ses torts.

Seattle accuse Monsanto d'avoir créé une nuisance publique en vendant des biphényles polychlorés à des fins commerciales entre 1935 et 1977, tout en sachant qu'ils polluaient l'environnement et nuisaient à l'homme et à la faune.

La ville a déclaré que les PCB sont restés au fil des ans dans la peinture extérieure et le calfeutrage des bâtiments, ce qui a entraîné la contamination des eaux pluviales qui se déversent dans la rivière.

Seattle a intenté un procès à Monsanto en janvier 2016. Le règlement évite un procès prévu le 23 septembre devant le tribunal fédéral de cette ville.

Monsanto a déclaré dans un document déposé en août 2022 que Seattle avait demandé près de 750 millions de dollars.

La société a conclu un accord séparé de 95 millions de dollars avec l'État de Washington en juin 2020 concernant la contamination par les PCB.

Les PCB ont été interdits par le gouvernement américain en 1979 et ont été associés au cancer, au système immunitaire et à d'autres problèmes de santé.

Monsanto était le seul fabricant américain de PCB. La société a déclaré qu'elle avait cessé de les fabriquer parce qu'ils n'étaient pas facilement biodégradables.

En novembre 2022, Monsanto a obtenu l'approbation d'un tribunal pour un règlement de 650 millions de dollars avec un groupe de 2 500 gouvernements locaux concernant la contamination de diverses eaux par les PCB.

D'autres gouvernements ont choisi de poursuivre Monsanto individuellement. Monsanto a déclaré que neuf affaires restaient en suspens et qu'elle s'engageait à se défendre au cours d'un procès, à moins qu'elle n'accepte un règlement.

Bayer a racheté Monsanto pour 63 milliards de dollars en 2018. La société a également été confrontée à des litiges importants et coûteux sur la question de savoir si le désherbant Roundup de Monsanto est cancérigène.

L'affaire est Seattle v. Monsanto Co et al, U.S. District Court, Western District of Washington, No. 16-00107.