BRUXELLES (dpa-AFX) - La commission de l'environnement du Parlement européen s'est prononcée à la majorité en faveur d'un assouplissement des règles sur le génie génétique dans l'UE. Une majorité de la commission a décidé d'exempter les plantes obtenues par des méthodes traditionnelles des règles strictes de l'UE. Lors du vote, 47 politiciens se sont prononcés en faveur de la dérégulation et 31 contre, selon les données du Parlement de mercredi.

Avant que les nouvelles règles ne puissent entrer en vigueur, une majorité de l'ensemble du Parlement européen doit également se prononcer en faveur du projet - un vote est prévu en février. Ensuite, un compromis devra être négocié avec les États membres.

La prise de position de la commission résulte d'une proposition de la Commission européenne. Selon cette proposition, de nombreuses denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés devraient à l'avenir pouvoir être étudiés plus facilement dans l'UE et être vendus sans étiquetage spécial. Les députés ont largement suivi cette recommandation. Ils demandent en outre que les semences issues de sélections dérégulées soient étiquetées et qu'une liste de toutes ces plantes soit publiée sur Internet.

Les politiciens de la CDU et du FDP, tout comme de nombreux scientifiques, voient ces assouplissements d'un bon œil. Les partisans de la technique espèrent que les variétés s'adapteront mieux au changement climatique, qu'elles seront plus nutritives ou qu'elles nécessiteront moins de pesticides. Les politiques des Verts et du SPD se sont en revanche montrés critiques mercredi. Ils estiment que les nouvelles variétés présentent des risques pour l'homme et l'environnement /mjm/DP/jha.