BERLIN (dpa-AFX) - Avant un "sommet de la chimie" à la chancellerie, les politiciens des partis de l'ampérage ont souligné la nécessité de renforcer le site chimique allemand. La coalition "Ampel", composée du SPD, des Verts et du FDP, lutte depuis longtemps pour obtenir des allègements fiscaux pour les entreprises. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) rencontrera mercredi les représentants du secteur pour un "sommet de la chimie".

Andreas Audretsch, vice-président du groupe parlementaire des Verts, a déclaré à l'agence de presse allemande : "C'est une bonne chose que le chancelier rencontre l'industrie chimique. Le secteur chimique est important pour la prospérité de l'Allemagne et s'est engagé sur la voie d'une production climatiquement neutre. Nous voulons soutenir cette démarche, ce qui implique des prix de l'énergie compétitifs". Le ministre fédéral de l'économie Robert Habeck (Verts) a présenté il y a plusieurs mois déjà un concept de prix de l'électricité de transition. "Le SPD et le FDP ont également fait de bonnes propositions. Nous menons maintenant des discussions intensives et de qualité entre les groupes parlementaires afin de trouver la meilleure solution - pour une industrie forte, la protection du climat et de bons emplois pour les gens".

Carina Konrad, vice-présidente du groupe FDP, a déclaré à l'agence dpa : "L'Allemagne est un excellent site chimique et cela doit rester ainsi. L'industrie chimique est toutefois confrontée à des défis qui exigent des solutions intelligentes et un engagement clair de la part de la coalition. Nous devons renforcer le site industriel allemand, ce qui implique une énergie abordable, une accélération de la planification et une réglementation allégée".

Les trois vice-présidents du groupe SPD, Verena Hubertz, Matthias Miersch et Achim Post, ont qualifié le secteur chimique d'industrie clé en Allemagne. "Une condition importante pour sa compétitivité est un prix bas de l'électricité. Pour cela, il faut élargir l'offre d'énergie éolienne et solaire". On serait prêt à discuter d'autres mesures pour faire baisser les prix de l'énergie. "La condition préalable est toutefois que les entreprises bénéficiaires participent à la transformation, par exemple en investissant dans des technologies respectueuses du climat".

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, a déclaré au groupe de médias Funke : "Pour le site chimique allemand, il est minuit moins cinq. Notre prospérité est donc également sur la sellette". Il est nécessaire d'avoir un prix de l'électricité compétitif au niveau international, "par exemple en réduisant la taxe sur l'électricité au taux minimum européen, en renonçant à la suppression de la compensation des pics de la taxe sur l'électricité après 2024 ou en instaurant un prix de l'électricité passerelle". Il faut également accélérer les procédures de planification et d'autorisation /hoe/DP/zb.